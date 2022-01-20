بمعلقة قهوة ...بدون كيماويات ولا صبغات سر صبغ الحواجب في البيت وتدوم لأطول فترة ممكن والنتيجة مبهرة

سر صبغ الحواجب في البيت، تلجأ الكثير من النساء إلى صبغ الشعر وتغيير لونه من باب التجديد والتغيير، وعند تغيير لون الشعر تكون الحواجب بحاجة إلى تغيير لونها أيضاً من أجل أن تكون متناسقة مع لون الشعر، ولكن يكون هناك قلق من استخدام صبغات الشعر في صبغ الحواجب بسبب احتوائها على المواد الكيميائية، وسوف نوضح من خلال هذا المقال كيف يمكن صبغ الحواجب بمكونات طبيعية.

سر صبغ الحواجب في البيت

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها من أجل صبغ الشعر وتلوين الحواجب، ومن هذه الوصفات:

وصفة الكاكاو والقهوة لصبغ الشعر

يمكن عن طريق استخدام هذه الوصفة تلوين الحواجب باللون البني المميز ويمكن استخدام الوصفة عن طريق اتباع الآتي:

مكونات الكاكاو والقهوة لصبغ الشعر

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتين صغيرتين من تفل القهوة.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

½ ملعقة من الكاكاو.

طريقة تحضير القهوة لصبغ الشعر

في إناء يتم وضع ملعقتين صغيرتين من تفل القهوة مع نصف ملعقة من الكاكاو حتى يتم الوصول إلى اللون البني الفاتح.

بعد ذلك يتم إضافة زيت جوز الهند و عسل النحل حتى يكون الخليط متجانس، ثم يتم ترك الخليط على جنب لمدة دقيقتين.

نقوم بعد ذلك بتطبيق المزيج على الحواجب باستخدام فرشاة للميكب ويجب وضع المزيج على رسمة الحواجب بالضبط

حتى يكون الشكل مناسب.

يتم ترك المزيج على الحواجب لمدة لا تقل عن ثلث ساعة، وبعد ذلك يتم استخدام أعواد القطن للتخلص من زوائد الخلطة.

نقوم بعد ذلك بغسل الوجه بالماء والصابون باستخدام الماء البارد ويتم تجفيفه جيداً، وإذا أردت درجة لون أغمق يمكن ترك المزيج على الحواجب لفترة أطول.

وصفة عصير البابونج وعصير الليمون لصبغ الحواجب

تساعد هذه الوصفة على صبغ الحواجب باللون الأشقر ويتم استخدامها من خلال التالي:

في إناء يتم وضع ملعقة من جل الألوفيرا مع ملعقة من الكاكاو وزيت فيتامين ه‍ وكبسولة من الفحم النشط، ويتم مزج

المكونات جيداً لكي تتجانس.