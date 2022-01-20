طريقة صبغ الشعر في البيت خطوة بخطوة وبدون مجهود ولا تكلفة والنتيجة مبهرة

يعتبر صبغ الشعر في البيت من أكثر الأمور التي يستصعب العديد من السيدات القيام بها، نظراً لعدم قدرتهم على القيام بها، بالإضافة إلى أنه لا يجد معظمهن الوقت الكافي للتوجه إلى صالونات التجميل، حتى يقوموا بعملية صبغ الشعر، ولكن الأمر أصبح سهل وبسيط من خلال ما سنتعرف عليه في موضوعنا.

صبغ الشعر في البيت

الأدوات

وعاء وفرشاة للتلوين.

مرطب شفاه ليس به لون.

علبة صبغة ذات اللون البني.

مناديل للتخلص من المكياج.

مرطب شفاه شفاف.

قفازات.

مرآة.

طريقة الصبغة

لابد من تشقير الشعر في البداية.

إضافة الصبغة على الشعر وتركها حتى يظهر اللون.

ينصح بتوزيع المزيج على الشعر مع الحرص على أن يتم تغلغل الصبغة في الشعر، ليصبح لون الشعر موحد.

يتم غسل الشعر باستخدام الماء الدافئ، للتوصل إلى اللون المرغوب فيه.

نصائح لصبغ الشعر

هناك العديد من النصائح التي لابد من إتباعها، حتى يتم صبغ الشعر بشكل جيد، وإليكم أهمها، كالتالي:

لابد من الابتعاد عن وضع الصبغة في نفس الوقت، نظراً لأن إضافة اللون الواحد على كل الشعر مرة واحدة ينتج عنه تصبغ الشعر بنفس الدرجة، وهذا الأمر يعتبر من الأمور الغير جيدة.

يجب التحقق من أن صبغة الأطراف خفيفة عن مختلف الشعر.

الابتعاد عن صبغ الشيب بلون واحد، وإنما ينصح بتغطية الشيب بلونين مختلفين، كأن يتم صبغ الشيب بلون أغمق من الآخر.

الابتعاد عن غسل الشعر بعد الصبغة وتركه، مع ضرورة الاهتمام بالشعر في غضون 48 ساعة قادمة، وهذا يرجع إلى عدم اتفاق الماء والصبغة.

غسل الشعر باستخدام الماء البارد مع استخدام قناع للتكيف، لتجديد الرطوبة المفقودة خلال الصبغة، وتركها حتى. ثلث ساعة على الشعر.

عدم غسل الشعر بعد الصبغة، حتى يتم استعادة توازن نسبة الحمض اليهدروجيني للشعر.

خطوات صبغة الشعر