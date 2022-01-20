طريقة عمل كيكة البسيسة التحفة أجمل حلى بجانب الشاي.. سوف نقدمها لكم بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل كيكة البسيسة الشهية، كيكة البسيسة من الكيكات التي لا يعرفها الكثير مع أنها من أجمل أنواع الكعكات وهناك من يعرفها ولكن لا يعرف طريقتها، كيكة البسيسة وجبه يقوم البعض بالإفطار بها مع كوب من الشاي؛ خفيفة ولذيذة ومغذية ولا يستطيع أن يرفضها أحد، معنا نقدم لكم أفضل طريقة لعمل طريقة كيكة البسيسة اللذيذة بكل سهوله ويسر.

أسهل طريقة عمل بيتزا في بيتك وبمكونات بسيطة لأسرع وجبة عشاء للأهل

طريقة عمل كيكة البسيسة

هناك العديد من طرق عمل كيكة البسيسة ومن هذه الطرق فيما يلي.

المكونات

٣ كوب دقيق ذرة.

٣ بيضات.

٢ كيس فانيليا.

ملعقتان بيكنج بودر.

١ كوب دقيق أبيض.

حوالي كوب ونصف سكر.

كوب الا ربع سمنه على زيت نصفة كوب زيت وربع كوب سمنة.

كوب لبن.

ذرة ملح.

طريقة تحضير هذه الوصفة تكون كالتالي: