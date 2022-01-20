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عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة البسيسة التحفة أجمل حلى بجانب الشاي.. سوف نقدمها لكم بخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني
طريقة عمل كيكة البسيسة الشهية، كيكة البسيسة من الكيكات التي لا يعرفها الكثير مع أنها من أجمل أنواع الكعكات وهناك من يعرفها ولكن لا يعرف طريقتها، كيكة البسيسة وجبه يقوم البعض بالإفطار بها مع كوب من الشاي؛ خفيفة ولذيذة ومغذية ولا يستطيع أن يرفضها أحد، معنا نقدم لكم أفضل طريقة لعمل طريقة كيكة البسيسة اللذيذة بكل سهوله ويسر.
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طريقة عمل كيكة البسيسة
هناك العديد من طرق عمل كيكة البسيسة ومن هذه الطرق فيما يلي.
المكونات
- ٣ كوب دقيق ذرة.
- ٣ بيضات.
- ٢ كيس فانيليا.
- ملعقتان بيكنج بودر.
- ١ كوب دقيق أبيض.
- حوالي كوب ونصف سكر.
- كوب الا ربع سمنه على زيت نصفة كوب زيت وربع كوب سمنة.
- كوب لبن.
- ذرة ملح.
طريقة تحضير هذه الوصفة تكون كالتالي:
- في البداية نقوم بنخل الدقيق ثم نقوم بوضع البيكنج بودر وذرة الملح ويقلب جيدا ويترك جنبا، ثم نقوم بوضع كوب السمنة على الزيت في الخلاط الكهربائي مع السكر ويضرب جيداً حتى يصبح كريمة ثم نقوم بوضع البيض والفانيليا مع الضرب المستمر.
- ثم نقوم بوضع نصف كوب لبن ويضرب مرة أخرى لمدة خمس دقائق، ثم نقوم بتفريغ الخليط في وعاء ونضع الدقيق مع التقليب المستمر ثم نقوم بوضع نصف كوب اللبن الآخر ونقلب جيداً.
- ثم نقوم بوضع عجينة الكيكة في صينية بها ربع كوب زيت ثم نقوم بوضع الكيكة في فرن على درجة حرارة اقل من المتوسط حتى تنضج ثم نقوم باختبار الكيكة بوضع سكينة رفيعة أو خلة إذا خرجت فارغة تكون نضجت وإذا خرجت بها عجينة تترك مرة أخرى حتي تنضج ويحمر لونها نقوم بإخراجها من الفرن وتترك حتى تبرد ثم تقدم، بالهنا والشفا.
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