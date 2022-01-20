اوعي تشرتي الاندومي من برة تانى...هقولك على طريقة عمل الاندومي في البيت بالفراخ في البيتبمكونات اقتصادية

طريقة عمل الاندومي في البيت بالفراخ، يعتبر الأندومي نوع من أنواع المعكرونة وجبة سريعة التحضير ودائما ما يشتكي الأهل من الاندومي أنه مجهول المصدر وقد يسبب بعض الأمراض لأطفالهم، واليوم سنقدم لكم عدة طرق لعمل الاندومي في البيت دون اللجوء لشرائه من المحلات.

طريقة عمل الاندومي في البيت بالفراخ

وف نقدم لكم طريقة سهله وبسيطة لعملالاندومي في البيت مكونات اقتصادية .

مكونات عمل الاندومي في البيت

كيلو مكرونة اسباجيتي.

ملعقتين من توابل الدجاج.

ملعقة صغيرة شطة بودرة حمراء ناعمة.

وملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

وملعقة صغيرة ملح.

4 ملاعق صغيرة من الزيت.

طريقة تحضير الاندومي في البيت

نقوم بوضع الماء في وعاء عميق ونضع فيه توابل الدجاج والملح والفلفل والكمون والزيت المعكرونة.

نتركها على النار حتى تغلي.

في وعاء خارجي نضيف قليل من الزيت مع قليل من توابل الدجاج والشطة.

نقوم بمزج التوابل جيداً مع بعضها البعض.

عند انتهاء المعكرونة من السلق، نضيف إليها التوابل ونقلب جيداً حتى تمتزج مع بعضها وتقدم.

أسهل طريقة لعمل الاندومي في المنزل

سوف نقدم لكم طريقة عمل الاندومي في البيت بالفراخ

مكونات عمل الاندومي بالفراخ في البيت

كمية من قطع الدجاج.

نصف كيلو مكرونة اسباجيتي.

ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

ملعقتين من الصويا صوص.

قطع فلفل ملون.

وقطع بصل.

وقطع جزر.

ملعقة صغيرة ملح.

كمية قليلة من السكر.

طريقة تحضير الاندومي في البيت

نضع في وعاء الماء ونضع فيه قطع الدجاج ونقوم بسلقه، وعند التأكد من أنها مستوية تمامًا نقطعها لشرائح، في الماء الذي تم تسلق قطع الدجاج فيها.

ثم نضع المعكرونة ونضع قليل من بهارات الدجاج في مقلاة نضع كل من الجزر والبصل والفلفل ونقلبهم حتى يتم قليها.

ونضع قطع الدجاج تدريجياً ونقلب حتى يمتزجون نضع الدجاج والخضار على المعكرونة ونضيف السكر والصويا صوص ويترك قليلًا على النار ويقدم.

الاندومي الجاهز مع إضافات رائعة.

طريقة عمل الاندومي الجاهز في البيت

مكونات عمل الاندومي الجاهز بالبيض

كيس اندومي جاهز.

سمن.

2 بيضة مضروبة.

كوب من الماء الساخن.

طريقة تحضير الاندومي الجاهز بالبيض