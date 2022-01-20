طرق لتدفئة الجسم في برد الشتا بشكل طبيعي

مع انخفاض درجة الحرارة الشديدة في فصل الشتا ، كلنا بنعاني من الاحساس ببرودة الجسم والاطراف بشكل خاص ، وعشان نحمي جسمنا من الامراض المختلفة والجلد من المشاكل اللي ممكن يتعرض لها من برودة الجو لازم نحافظ على درجة الحرارة الداخلية الطبيعية للجسم وهي اللي المفروض تكون 37 درجة مئوية ، وده نقدر نعمله من خلال مجموعة طرق لتدفئة الجسم ، واللي هنعرفها مع بعض في السطور الجايه.

طرق لتدفئة الجسم:

1- المحافظة على درجة حرارة البيت:

اول حاجة لازم نتأكد من قفل الابواب والشبابيك كويس وقفل كمان ثقوب المفاتيح الموجودة في فتحات الباب ، لانها بتدخل تيارات هوا بارد لجوه البيت ، وده بيخليكي تحسي احيانا بالبرد او ان في تيار هوا داخل وانتي مش عارفة مصدره.

بننصحك كمان تشتري ستاير حرارية خاصة بفصل الشتا لانها بتساعد على منع دخول الهوا البارد ، وبتحافظ كمان على الحرارة جوه البيت ، وده هيضمنلك التدفئة اللازمة.

2- البسي ملابس من الصوف:

من الحاجات اللي دايما بنعتمد عليها في فصل الشتا عشان نحس بالدفا ونحافظ على درجة حرارة جسمنا هو لبس طبقات كتير من الهدوم فوق بعض ، ولكن مع ذلك ، احيانا بنعمل ده وبنفضل حاسين بالبرد ، وده سببه اننا مش بنختار ملابس بخامات مناسبة لفصل الشتا.

بننصحك تعتمدي على الملابس المصنوعة من الصوف لانه يعتبر من اكتر انواع الاقمشة اللي ممكن تدفي الجسم ، وكمان الملابس المصنوعة من القطن هتديكي احساس بالدفء من غير ما ترفع درجة حرارة الجسم زيادة عن اللزوم.

عشان كده بننصحك تلبسي جوانتيات, شرابات, قبعات من الصوف او القطن جوه البيت او بره البيت عشان تحسي بالدفا.

3- الاعتماد على الاطعمة والمشروبات اللي بتساعد على تدفئة الجسم:

الاطعمة والمشروبات السخنة بتساعد على توليد الحرارة في الجسم بشكل صحي ، وبننصحك بالاطعمة اللي بتحتوي على الدهون والكربوهيدرات والبروتين لانها بتساعد على تدفئة الجسم.

كمان المشروبات السخنة هتساعدك على زيادة درجة حرارة الجسم زي الشوكولاتة السخنة, الشاي بالجنزبيل, النسكافية ، كلها بتساعد على توليد الحرارة للجسم وتدفئتة.

ضيفي البهارات لاكلك وخصوصا الشطة لانها بتساعد على زيادة معدل الحرق وبالتالي ده هيولد حرارة للجسم ، ويساعدك تحسي بالدفء.

4- حركي جسمك:

التمارين الرياضية مهمة عموما طول السنة ، ولكن هتبقى افضل كمان في الشتا لان الحركة هتساعد على زيادة معدل الحرق لتوليد الحرارة للجسم وهتحسن الدورة الدموية في الاطراف ، وده هيساعد على وصول الدم للايدين والقدمين ، وده بدوره هيدفي جسمك كله.

ممكن تمارسي تمارين 4 ايام في الاسبوع ، وممكن تعملي حركات يومية خفيفة تساعدك على التدفئة زي القفز الخفيف, او اتمشي شوية هتحسي بتدفئة فورية في جسمك.

5- طريقة التنفس:

الطريقة دي بيعتمدوا عليها في الدول الباردة ، اول حاجة حبس النفس والتنفس ببطء هما مفتاح العملية كلها ، لانهم بيرفعوا درجة حرارة الجسم اكتر بكتير من التنفس السريع اللي هيدخل الهوا البارد بسرعة لجوه الجسم وهيبرده اكتر بدل ما يدفيه ، والطريقة بسيطة كل اللي هتعمليه هتاخدي نفس عميق وتجمعي ايدك الاتنين قريب من وشك وتطلعي النفس ببطء ، الهوا هيرجع لايدك ووشك ويدفي جسمك.

اطعمة ومشروبات هتساعدك على تدفئة جسمك في الشتا