نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري كرات البطاطس المقرمشة الاقتصادية المحشية بالجبن بدون بيض أو حليب في المقال التالي
إذا كنت تبحثين عن وصفة تكن سهلة وسريعة واقتصادية للعشاء و الغداء إذا قومي بتحضير كرات البطاطس بالجبن هذه الوصفة اللذيذة التي يعشقها الجميع من الكبير والصغير لأنها تتميز بطعمها المختلف والمميز عن انواع الكفتة الأخرى، ولكن هناك مشكلة تواجه الأمهات أثناء تواجه الأمهات أثناء تحضير كفتة البطاطس وهي عدم تماسكها و تصبح طرية بعد القلي، ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لكفتة البطاطس بدون ما تفك أو تشرب زيت.
مقادير كرات البطاطس بالجبن
تعد هذه الكفتة من الوصفات الاقتصادية جدا و الشهية و اللذيذة التي يعشقها الأطفال والكبار، ومكونات تحضيرها بسيطة وهي:
- 4 حبات من البطاطس المسلوقة.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل أسود.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من الجبن الشيدر المبشور.
- 2 ملعقة من البصل الأخضر المفروم.
- نصف كوب من الجبن موزاريلا المكعبات.
- 3 معالق من الدقيق الأبيض.
- زيت غزير.
طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبن
سنقدم لكم طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبن من المنزل بدون ما تفك أو تشرب زيت، وطريقة التحضير هي:
- أولاً نقوم بتقشير البطاطس وتنظيفها ثم وضعها في إناء به ماء مغلي.
- بعد ذلك نضيف داخل الماء القليل من الملح و الفلفل الأسود.
- نترك البطاطس تسلق حتى يتم سلقها تماماً.
- بعد ذلك نقوم بهرس البطاطس جيداً وهي ساخنة لكي يسهل هرسها ويصبح قوامها ناعم.
- أضيف على البطاطس الملح و الفلفل الأسود والبصل الأخضر و الدقيق الأبيض.
- نخلط البطاطس مع المكونات حتى يمتزجا مع بعضهم.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الجبن الشيدر المبشورة ونقلبها مع البطاطس جيداً.
- نقوم بتكوير البطاطس ونضع بداخلها مكعب صغير من الجبن الموزاريلا ونغلقها جيداً لكي لا تخرج الجبن.
- نضع البطاطس في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.
- نقوم بوضع طاسة على النار ونضيف بداخلها زيت غزيز.
- نترك الزيت على نار متوسطة حتى يسخن تماماً.
- نضع كرات البطاطس بالجبن في الزيت لمدة 5 دقائق على الأقل حتى تأخذ اللون الذهبي.
- لا تحركي البطاطس في الزيت كثيرًا لكى لا تفك.
- نخرجها من الزيت على مناديل مطبخ.
- تقدمها إلى الطعام وهي ساخنة بجانب صلصة الرانش او الكاتشب حسب الرغبة وبالصحة والهنا.
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