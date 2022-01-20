حضري كرات البطاطس المقرمشة الاقتصادية المحشية بالجبن بدون بيض أو حليب

إذا كنت تبحثين عن وصفة تكن سهلة وسريعة واقتصادية للعشاء و الغداء إذا قومي بتحضير كرات البطاطس بالجبن هذه الوصفة اللذيذة التي يعشقها الجميع من الكبير والصغير لأنها تتميز بطعمها المختلف والمميز عن انواع الكفتة الأخرى، ولكن هناك مشكلة تواجه الأمهات أثناء تواجه الأمهات أثناء تحضير كفتة البطاطس وهي عدم تماسكها و تصبح طرية بعد القلي، ولكننا اليوم سنقدم لكم طريقة سهلة وسريعة لكفتة البطاطس بدون ما تفك أو تشرب زيت.

مقادير كرات البطاطس بالجبن

تعد هذه الكفتة من الوصفات الاقتصادية جدا و الشهية و اللذيذة التي يعشقها الأطفال والكبار، ومكونات تحضيرها بسيطة وهي:

4 حبات من البطاطس المسلوقة.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الجبن الشيدر المبشور.

2 ملعقة من البصل الأخضر المفروم.

نصف كوب من الجبن موزاريلا المكعبات.

3 معالق من الدقيق الأبيض.

زيت غزير.

طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبن

سنقدم لكم طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبن من المنزل بدون ما تفك أو تشرب زيت، وطريقة التحضير هي: