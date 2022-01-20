طريقة عمل دجاج كنتاكي بالبيت مع أفضل تتبيله دجاج بروستد

طريقة عمل دجاج كنتاكي بالبيت بأسلوب المحترفين هي كل ما تتمناه ربة المنزل أن تقدمه لأسرتها وخاصة الأطفال منهم، وذلك لما تتضمنه هذه الطريقة من مكونات غذائية طبيعية وصحية بنسبة مائة في المائة وفي نفس الوقت ارتفاع محتواها الغذائي من المعادن والفيتامينات اللازمة لنمو الجسم بشكل سليم، حيث نتجنب في هذه الطريقة استخدام أي مواد حافظة أو زيوت من شأنها التأثير السلبي على صحة الإنسان، ونظرًا لزيادة الاهتمام بهذه الوجبات السريعة، أصبح من الضروري إيجاد بدائل صحية لها وفي نفس الوقت تحمل ذات الطعم اللذيذ، وعليه نوفر في هذا المقال بعض الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على أفضل النتائج.

طريقة عمل دجاج كنتاكي بالبيت



تعتمد طريقة عمل دجاج كنتاكي في البيت على استخدام مكونات طبيعية بالإضافة إلى الخلطة السرية التي تستخدم في تتبيله قطع الدجاج نفسها والتي نذكرها لكم فيما يلي:

المكونات الرئيسية

واحد كيلو جرام من قطع الدجاج الكامل.

عدد اثنين من البيض مع واحد كوب من الدقيق.

واحد ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، مع ملعقة صغيرة من كل من البصل والثوم البودر.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون، ونفس المقدار من القرفة ناعمة.

ملعقة صغيرة من البابريكا، ونفس المقدار من الملح والفلفل والكمون.

يتم خلط جميع المكونات لتحضير خلطة دجاج كنتاكي السحرية.

مكونات التتبيله

عصير ليمونه واحدة، ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

اثنين ملعقة كبيرة من الخل الأبيض، ونفس المقدار من الصلصة الحارة.

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

طريقة تحضير دجاج كنتاكي في المنزل

يتم تنفيذ طريقة عمل دجاج كنتاكي بالبيت من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة رغم أنها الوصفة السرية الأصيلة، ومن أهمها التالي:

يتم تتبيل قطع الدجاج بالتتبيلة السابقة قبل القيام بطهيها بيوم كامل.

يجب مراعاة وضع الدجاج داخل كيس من البلاستيك بعد التتبيل وإضافة الخل وتركها في الثلاجة طوال المدة المذكورة.

يعقب ذلك إخراج الدجاج من الكيس وتصفيته من السوائل الزائدة.

يخفق البيض مع البيكنج باودر، ويخلط كل من الدقيق مع مجموعة التوابل السابقة.

تغمس قطع الدجاج في البيض ثم توضع في خلطة الدقيق المتبل.

تترك قطع الدجاج مرة أخرى في الثلاجة لمدة نصف ساعة، يتم قليها بعد ذلك في زيت غزير.

وضحنا أهم خطوات طريقة عمل دجاج كنتاكي بالبيت بداية من المكونات المطلوبة والتي تتوفر داخل كل منزل، بالإضافة إلى طريقة التحضير السهلة التي تضمن الحصول على النتائج الجيدة المرغوب فيها.