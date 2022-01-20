طريقة صنع كريم لبان الذكر والأرز الرهيب في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد

يعتبر كريم لبان الذكر والأرز من مستحضرات التجميل الطبيعية، التي تستخدم في حل مشاكل البشرة، حيث تعمل على إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة في وقت سريع جدًا، ويعمل هذا الكريم الرائع على حل مشكلة جفاف البشرة وتطهيرها من الفطريات والجراثيم والبكتيريا، التي تتراكم داخل المسام فتسبب ظهور حب الشباب والبثور والندبات التي تشوه الوجه، كما يعمل على توحيد لون البشرة، ويقضي على مشكلة الخطوط البيضاء التي تظهر بالجسم بعد الولادة، وطريقة تحضيره بالمنزل سهلة جدًا وتستطيع أي سيدة أو فتاة صنعه بأبسط الخطوات، ويتميز الكريم بخلوة من المواد الكيميائية التي تسبب الالتهابات وحكة الجلد عند استخدامه لفترات طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم لبان الذكر والأرز بالمنزل بأبسط الطرق وأقل التكاليف.

مكونات كريم لبان الذكر والأرز

يحتوي هذا الكريم الخارق والرهيب في حل أغلب مشاكل البشرة ويحتوي على مكونات بسيطة وهى كما يلي:-

كوب واحد من الأرز.

4 ملاعق جلسرين.

ملعقتان من زيت اللوز الحلو.

ثلاثة كبسولات من فيتامين E.

ثلاثة ملاعق لبان ذكر.

كوب كبير من الماء المغلي.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير كريم لبان الذكر والأرز الخارق والرهيب في تبييض البشرة وإزالة تجاعيد الوجه بخطوات بسيطة وهى كما يأتي:-

نحضر بوله كبيرة، ونضع بها لبان الذكر، ثم نضيف إليه الماء المغلي، ونتركه داخل البوله لمدة ليلة حتى يصبح لون الماء مثل الحليب الأبيض. نقوم بإحضار وعاء أخر، ثم نضع به الأرز ومنقوع لبان الذكر، ونضعهم على نار تكون هادئة حتى يغلي الخليط ويصبح مثل العجين. نرفع الوعاء من على النار، ثم نتركه جانبًا حتى يصبح الخليط بارد تمامًا، بعد ذلك نضعه في الخلاط ونخفقه جيدًا حتى يصبح كريمي الشكل. نحضر علبة زجاجية فارغة ونضع الخليط بداخلها، ثم نضيف إليه زيت الجلسرين، وزيت اللوز الحلو، وفيتامين E، ثم نقلبهم جيدًا. نقوم بغلق العلبة، ثم نضعها بالثلاجة مدة ساعة حتى يصبح الكريم متماسك. نستعمل الكريم على البشرة يوميًا حتى نحصل على بشرة صافية وخالية من الشوائب وبيضاء مثل الثلج وخالية من التجاعيد تمامًا.

فوائد كريم لبان الذكر للبشرة

هناك فوائد لا حصر لها للبان الذكر وسوف نتعرف على بعضها وهى كالتالي:-