بمكونات اقتصادية.. حضري الحواوشي البلدي في المنزل مثل الجاهز تماماً

طريقة عمل الحواوشي البلدي في المنزل، يعد الحواوشي البلدي من أحد الوجبات المفضلة والمحببة لدى الكثير من الصغار والكبار نظراً لطعمها اللذيذ المحبوب للجميع يفضله الكثير لذا يقوم بجلبه من الخارج وذلك بسبب عدم المعرفة الكافية بالطريقة الصحيحة لتحضيره، مع ذلك فهو من أسهل الوجبات التي يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة دون بذل جهد، حيث يعتمد الحواوشي على التوابل والبهارات التي تعطيه طعم ونكهة لذيذة، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل الحواوشي البلدي في المنزل بكل سهولة دون اللجوء لشرائه من الخارج فتابعونا.

طريقة عمل الحواوشي البلدي في المنزل

إليكم مقادير الحواوشي البلدي في المنزل وطريقة التحضير بالخطوات البسيطة وهي كالتالي:

المقادير:

عدد ثمرتان من البصل بحجم كبير.

مقدار عدد ثمرتان من الطماطم الطازجة.

حوالي نصف كيلو من اللحم المفروم.

مقدار مناسب من العيش البلدي الطازج مع مراعاة أن يكون سهل فتحه وحشوة من الداخل

عدد ثمرة من الفلفل الألوان.

ملعقة صغيرة من الخل.

حوالي نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.

رشه من الزنجبيل والفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

كمية مناسبة من الملح.

ملعقتين من السمن النباتي.

شطه حسب الرغبة.

طريقة التحضير

في وعاء غويط يتم وضع كلاً من اللحم المفروم والبصل بعد فرمه ناعماً والتخلص من الماء والطماطم التي تم بشرها.

يتم إضافة جميع التوابل السابق تجهيزها مع الملح والفلفل الألوان المقطع والفلفل الأسود.

يتم خلط كل المكونات جيداً حتى تتجانس جميع المكونات، بعد ذلك يتم حشو أرغفة الحواوشي الموجودة مع مراعاة توزيع اللحم بشكل متساوي إلى أن تنتهي الكمية الموجودة.

بعد ذلك يتم دهن أرغفة العيش بالزيت أو السمن ثم نقوم بلفه في ورق زبدة ويرص في صينية ويوضع في الفرن على درجة حرارة مناسبة حتى ينضج اللحم.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل الحواوشي البلدي في المنزل بكل سهولة دون بذل جهد ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.