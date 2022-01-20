نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت الشاي في عشر دقائق وقولي وداعا لشراء البسكويت بعد اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة البسكويت من المقرمشات التي يعشقها الصغار والكبار، بكل أنواعة وأطعمته المختلفة سواء بسكوت شاي أو بسكويت بالشيكولاتة أو بسكويت محشو، وذالك لانه سهل المضغ والاكل يفضلة الاطفال دائما مع الحليب أو الشاي، كما أننا نقوم بشرائه من الأسواق لذا اليوم سوف نقوم بااعداد مجموعة من وصفات البسكويت المختلفة وطرق تحضيرها سويا.

طرق عمل بسكويت العشر دقائق

أولاً: بسكويت الشاي

المقادير:

1 بيض

1 ملعقة بيكينج بودر

1/2 ملعقة أوريجانو

4 كوب دقيق(طحين)

3/4 كوب من الحليب

1/4 كوب من الزبدة

1/2 ملعقة ملح

طريقة الأعداد:

في وعاء العجن نضع المقادير الجافة أولا وهي الدقيق واوريجانو والبيكنج بودر، ومن ثم نضع الزبد جامدة قليلا ليس سائله ونقطعها قطع صغيره بينهم ومن ثم نصب الحليب، ونقوم بعجن المكونات سويا حتي تتماسك، ثم نقوم بتقطيع العجين الي 4 كرات، وعلي مسطح خشبي عليه بعض الدقيق نقوم بفرد العجين حتي تفرد تماما وتكون رفيعة السمك، ثم نبدا بتشكيلها مستطيلة أو مربعة كما ترغب وتفضل، ثم نضعها في صواني الفرن الخاصة بالبسكويت وغير تم دهنها من قبل، بعد ذالك نقوم بعمل ثقوب للعجين المشكل ثم ندهن وجهه بالبيض والملح قبل دخول الفرن مباشرة، ثم ندخلها الفرن حرارة 200 مدة عشر دقائق الا ان تشعري بان البسكويت قد نضج وتغير لونه للذهبي.

ثانيا: بسكويت الزبدة

المقادير:

120 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

1/2 كوب كاسترد

1/2 ملعقة فانيليا

1 بيض

2 كوب دقيق

1 ملعقة بيكنج بودر

1 ملعقة حليب

طريقة الاعداد:

في وعاء العجن نقوم باضافة الزبدة والفانيليا والسكر، ونقوم بخفقهم عن طريق المضرب الكهربي حتي يتخلط المكونات وتصبح قوام كريمي، ثم نقوم باضافة البيضة والحليب مع التقليب، ثم نضيف الدقيق المنخول وبيكنج بودر فوق الخليط، ونقوم بعجنه حتي تتماسك العجينة، ونقوم بتقسيمها الي قطع صغيره متباعدة في صنية الفرن ونشكلها بالشوكة حتي تأخذ شكلها، ثم ندخلها الفرن حرارة 200 ولمدة ربع ساعة أو حتي يتغير لونها.

ثالثا: بسكويت الحليب

المقادير

1 كوب و3/4 كوب دقيق

1كوب زبدة

1 كوب سكر

1/2 ملعقة فانيليا

1/2 ملعقة بيكنج بودر

رشة ملح

1 بيض

سكر أضافي

طريقة الاعداد:

في وعاء نقوم بخفق الزبد والسكر سويا بالمضرب الكهربي ، ثم نضيف البيضة مع التقليب ، ثم نقوم باضافة المقادير الجافة تدريجيا حتي تتماسك العجينة، ثم نتركها ترتاح مدة 30 دقيقة بعد تغطيتها، ثم نقوم بتشكيل العجين علي حسب رغبتك ونقوم بغمره في السكر من كل جهه، ثم ندخل البسكويت الفرن حرارة مئتان ولمدة 10 دقائق حتي يتغير لونة وينضج ويقدم من اللبن.

رابعا: بسكويت الكاكاو

المقادير:

1/4 كوب حليب سائل

60 جرام شيكولاتة

3 كوب دقيق

1/4 كوب كاكاو سادة

3/4 ملعقة بيكنج بودر

1/4 ملعقة صودا الخبز

رشة ملح

1 كوب سكر

1 كوب زبدة

1 بيض

1 ملعقة فانيليا

1 ملعقة بيكنج بودر

طريقة الأعداد:

في وعاء نقوم بخفق الزبد مع السكر جيدا بالمضرب الكهربي، ثم نضيف البيض مع استمرار التقليب، ثم نضيف الحليب والفانيليا للخليط ونخفق ايضا، ثم نقوم باضافة المكونات الجافة الصودا والدقيق والبيكنج بودر، ونقوم بعجنها حتي تتماسك ونتركها ترتاح لتسهيل تشكيلها، فيما بعد نقوم بااضافة الشيكولاتة ونقوم بعجنها جيدا معا،ونقطع من العجينة قطعة أخري نقوم بمزجها مع الكاكاو، ثم نقوم بتغطية قطعتين العجين ونضعهم بالمبرد أوالثلاجة مدة 60 دقيقة، ثم نخرجها منها ونقوم بفرد العجنتين كل واحدة علي حدا ونشكلها حسب الرغبة، وبعد تشغيل الفرن نضع صواني البسكويت بها مدة 10 دقائق حتي ينضج وبالهناء والشفا.