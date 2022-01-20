اتعلمي ازاي تعملي أحلي فطير مشلتت مورق وهش وبمكونات اقتصادية وطريقة سهلة

يعد الفطير المشلتت من الأكلات المفضلة بالنسبة للعديد من الأشخاص، نظراً لمذاقه المميز وطعمه الجيد، الأمر الذي جعل العديد منهم يقبلون على شرائه من مختلف الأماكن، وهذا بدون التحقق من جميع المكونات التي تدخل في صناعته، ولهذا سنتعرف على طريقة تحضيره من خلال موقعنا.

طريقة عمل الفطير المشلتت

المكونات:

معلقتين كبيرتين من السكر.

كيلو دقيق.

مقدار من الماء الفاتر للعجن.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

سمن بلدي حتى تتم عمليه الفرد.

مقدار من البيكنج باودر بما يعادل ربع ملعقة صغيرة.

كيفية عمل الفطير المشلتت

يتم مزج المكونات مع بعضها البعض مع تقليبها بشكل جيد.

مزج المكونات باستخدام الماء تدريجياً حتى تصبح خليط متجانس.

نستمر في التقليب والعجن حتى 15 دقيقة، لتتحول إلى عجينة مطاطية كاللبانة.

وضع مقدار من الزيت على سطح العجينة مع فردها بشكل يدوي بدون النشابة.

فسيتم فرد العجينة بشكل جيد، ومع القيام بالفرد سيتم وضع السمن البلدي على كل جزء وفردها بقدر الإمكان.

عمل العجينة على شكل كرة، مع المحافظة على وجود السمنة بين الطبقات قبل أن يتم ثنيها.

ترك العجينة مع تغطيتها لفترة تصل إلى 30 دقيقة، لترتاح.

تجهيز صينية الفرن من خلال وضع الزيت والسمن مع مراعاة ضبط درجة حرارة الفرن على أعلى درجة.

وضع الصينية داخل الفرن لمدة تصل إلى 10 دقائق بدون فتح الفرن، لتصبح عالية.

بعد ذلك يتم فتح الشواية وسيلاحظ تغيير لونها.

إخراجها من الفرن مع رشها باستخدام الماء الفاتر مع تغطيتها باستخدام فوطة جافة.

طريقة عمل الفطير المشلتت بالجبن

المكونات:

نصف كأس من الجبن الشيدر.

مقدار من الدقيق بما يعادل كيلو.

وضع كمية من السكر.

كأس من الزبدة.

وضع كمية من الملح.

كأس من الماء.

كيفية التحضير