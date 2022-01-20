عجينة فطائر والمخبوزات الشهية سهلة وسريعة التحضير فطائر صباحية رائعة

فطائر معجنات شهية خفيفة سهلة وسريعة، تعتبر المعجنات أو المخبوزات من أفضل أنواع المأكولات الشهية التي يحبها الكبار والصغار كما أنها سهلة جدا للتحضير ولكي تنال إعجاب أسرتك وخاصة أطفالك يمكنك أن تشكيلها إلى أشكال مختلفة ويمكن أن تستخدم تلك الفطائر في الإفطار لأنها خفيفة والحشوات داخلها تعطيها طعم مميز وسيستمر أولادك في تناولها على مدار اليوم، وأما عن حشو تلك معجنات الخفيفة بالجبن أو اللحوم الباردة أو وضع حشوات مختلفة واليكم أكثر من طريقة لعمل معجنات الفرن ومخبوزات سريعة ولذيذة.

فطائر معجنات سريعة لذيذة

نحتاج إلى عدد 2 ونصف كوب من دقيق. عدد 2 كوب من الماء الدافئ للعجن. ملعقة كبيرة من خميرة فورية. نصف كوب من الحليب. ربع كوب من الزيت. عدد 2 ملعقة كبيرة من حليب البودرة. رشة ملح صغيرة من الملح. رشة صغيرة من السكر. ربع كوب من زبادي. لدهن معجنات بيضة مع فانيليا. ملعقة كبيرة من حبة البركة. ملعقة كبيرة من السمسم.

تحضير معجنات الأفران سريعة لذيذة

في وعاء يضاف الخميرة مع الماء الدافئ وتقلب جيدا مع رشة السكر ويضاف عليها المكونات الجافة، حيث يضاف الدقيق مع الملح ويضاف الزيت وتعجن.

ثم بالتدريج يضاف الحليب الدافئ مع الماء والحليب البودرة وتعجن جيدا المكونات ويضاف عليها الزبادي العجن المستمر.

في حالة كان مزيج سائل يضاف عليها الدقيق وتعجن جيدا لمدة خمس دقائق جيدا بحيث توضع عجينة المخبوزات على طاولة نظيفة مرشوش بالدقيق وتعجن جيدا.

ثم تكور العجينة إلى كورة كبيرة وتوضع في وعاء وتغطى بقطعة من النايلون وتترك لمدة 20 دقيقة حتى تختمر وترتاح قليلا إلى أن يتضاعف حجمها.

ثم قومي بعمل عجينة على شكل كور واحشيها بأي حشوة التي تفضلينها مثل يمكن حشو بالجبن الأبيض أو زعتر مع جبن أو شيدر مع لحوم باردة، مع جبن رومي أو يمكن حشو الموتزاريلا أو مع اللحم المفروم.

ثم تغلق كورات العجينة وتوضع جانبا لحين أن تختمر وترتاح قليلا، وتدهن عليها بيضة وترش عليها حبة البركة مع السمسم، ويسخن الفرن على حرارة عالية 200 درجة.

وترص كرات العجينة في صينية الفرن وتدخل في وسط الفرن وتأخذ لون ذهبي من الخارج لمدة ربع ساعة حتى تنضج وتقدم ساخنة لإفطار خفيف بالهنا والشفاء.

معجنات سهلة غير مكلفة سريعة التحضير

الكثير من الدول أصبح لديهم عادة كبيرة في صنع المخبوزات والمعجنات للإفطار والتي تقدم مع الشاي الساخن، كما أن الكثير من الأمهات تعشق المخبوزات ورائحة العجين والكثير من المخبوزات بالمنزل وفطائر لذيذة يتناولها في الصباح الباكر والكثير منا يوجد لديه صعوبة في عمل تلك المخبوزات وصعوبة تنفيذها لذا يلجأ لشراء تلك المعجنات ولكننا سنعد معكم أشهى أنواع المعجنات بالأفران.

مكونات فطيرة الطاسة مخبوزات خفيفة

نحتاج إلى عدد 4 كوب من الدقيق الفاخر. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ماء دافئ للعجن. نصف كوب زبدة مذابة. زيت لفرد العجينة.

تحضير فطائر سريعة في الطاسة بدون فرن

يوضع الدقيق في بولة كبيرة ويضاف عليها الملح وعليها يضاف الماء ولكن تدريجيا مع العجن المستمر حتى يتشكل لدينا عجينة طرية.

تقسم العجينة إلى كرات بحجم متوسط وكل كرة تدهن بالقليل من الزيت حتى لا يجف سطحها وتظل طرية.

تترك العجينة في مكان دافئ لكي ترتاح ليسهل فردها لمدة لا تقل عن ساعة لتفرد معك بسهولة وتكون العجينة مغطاة.

بعد الساعة تخرج كرة من العجينة وتفرد على سطح مدهون بالزيت وعند الفرد باليد يشد أطراف العجينة إلى الخارج من كل الأطراف.

حتى تلاحظي أن العجينة أصبحت رقيقة ثم تدهن طبقة الفطيرة بالسمن وتغلق على شكل مربع أو ظرف، ثم تترك على تلك الشكل جانبا.

ثم نصنع كرة أخرى بفرد طبقة أخرى من الفطير بنفس الطريقة وتدهن الفطيرة بالسمن وتفرد ويوضع عليها الفطيرة المربعة الأخرى.

ثم تغلق الفطيرة على شكل ظرف وداخلها الفطيرة الأولى وثني أطراف الفطيرة عليها حتى تأخذ شكل كرة.

تترك الفطيرة لمدة 5 دقائق ترتاح، وتدهن طاسة بالزيت وتكون غير لاصقة لطهي جوانب الفطيرة من دون أن تلتصق.

تفرد الفطيرة داخل الطاسة وترفع على النار مع تحريكها أثناء الطهي حتى تنضج من كافة الجوانب وتقلب الفطيرة على الوجه الأخر لتنضج.

عندما تأخذ لون ذهبي من كل الجوانب تكون قد نضجت ثم توضع في طبق التقديم يرش عليها السكر بودر أو العسل.

فطائر بعجينة 10 دقائق بالطريقة الأصلية

فطائر ومخبوزات ومعجنات العشر دقائق أو التي تعد من عجينة 10 دقائق تكون ناجحة جدا ولها قوام طري وهش مثل القطن تماما، لكن يجب الأخذ بالمكونات الأساسية لعمل عجينة 10 دقائق إعداد منها ما يحلو لك سواء مخبوزات أو بيتزا أو فطائر كلها أطعمة لا مثيل لها.

مكونات عجينة فطائر 10 دقائق

عدد 5 كوب من الدقيق. كوب من الماء الدافئ. ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة كبيرة من الخميرة. ملعقة كبيرة من حليب بودرة. الحشو الذي ترغبين فيه سنعد تلك الفطيرة بحشو الجبن مع حبة البركة.

فطائر خفيفة بعجينة 10 دقائق خطوات التحضير