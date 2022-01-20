ضعيها 5 دقائق.. 3 طرق طبيعية لازالة شعر الوجه والجسم بدون الم نهائيا أو احمرار

ضعيها 5 دقائق.. 3 طرق طبيعية لازالة شعر الوجه والجسم نقدم لم أكثر من طريقة لإزالة شعر الوجه الزائد بطرق أقل ألمًا ولا تتسبب في تهيج البشرة واحمرارها، فشعر الوجه يؤثر بشكل سلبي في وجه المرأة ويفسد شكل المكياج حيث أن المكياج يبرزه بشكل أكبر من شكله الطبيعي، وتعاني من ذلك أغلب السيدات من مشكلة الشعر الزائد والغير محبب في وجهها وتتعدد طرق إزالته ولكن هناك بعض الطرق التي تلجأ إليها المرأة والتي تزيد الشعر وتجعله ينمو بكثافة أكثر من قبل.

إزالة شعر الوجه الزائد بالطرق المختلفة

طرق طبيعية لازالة الشعر وضعف نموه مع الوقت في استخدامها:-

إزالة شعر الوجه بالعسل وعصير الليمون

قومي بوضع كمية من العسل على بضع قطرات من عصير الليمون وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا.

باستخدام قطعة من القطن صغيرة بلليها بالخليط ثم ضعيها على وجهك ويمكنك وضع الخليط بيديك أيضًا.

دلكي وجهك بالخليط لمدة ربع ساعة ثم قومي بغسل وجهك بالماء البارد.

كرري الوصفة مرتين من كل أسبوع حتى تحصلي على الإزالة المطلوبة وهي من الطرق الغير مؤلمة.

2. إزالة الشعر بالعدس والبطاطس

قومي بخلط كمية مناسبة من العسل الأبيض مع كمية من عصير الليمون أضيفي إلى المزيج خمس ملاعق عصير بطاطس وأضيفي إليهم بعض من العدس المطحون والمنقوع في الماء.

قلبي الخليط جيدًا بالمكونات واغسلي وجهك جيدًا بالماء الدافئ قبل وضع الخليط عليه.

افردي العجينة التي قمتي بتحضيرها على بشرتك واتركيها لمدة نصف ساعة حتى تجف تمامًا من على بشرتك.

افركي العجينة من على وجهك حتى تزول ثم اشطفي وجهك بالماء البارد أو الفاتر لغلق مسام البشرة مرة أخرى.

يجب ترطيب بشرتك بالكريم المرطب لمنع احمرارها وتهيجها.

اعتمدي الطريقة مرتين أو مرة من كل أسبوع لفعالية أكبر.

3. إزالة الشعر من الوجه باستخدام خليط دقيق الذرة والبيض