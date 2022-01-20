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عمر شويل - جدة طريقة ورقة اللحمة بالخضار السريعة في المنزل بحرفية المطاعم حضريها وفرحي أسرتك بيها - ثقفني
تعتبر ورقة اللحمة من المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث أنها من المأكولات سريع التحضير ولا تستغرق وقت مطلقًا، فتعتبر ورقة اللحمة من الوجبات الشرقية التي يقبل على تناولها الجميع بفضل مذاقها الشهي وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير ورقة اللحمة.
تحضير ورقة اللحمة بالخضار
تعتبر ورقة اللحمة من المأكولات التي يفضلها الجميع وتتسم بالمذاق الشهي وطريقة التحضير السهلة ولكن هناك الكثير من السيدات التي لا تعرف كيفية تحضيرها في المنزل وإليكم في السطور الآتية المقادير.
مكونات ورقة اللحمة بالخضار
- كيلو من اللحم ثم يتم تقطيعه إلى مكعبات.
- ثمرتان من الكوسا مقطعان إلى قطع حجمها متوسط.
- ثمرة من البطاطس مقطعة إلى قطع كبيرة.
- جزرة مقطعة قطع حجمها متوسط.
- بصلة ثم يتم تقطيعها إلى مكعبات.
- ملح طعام ناعم.
- فلفل أسود.
- بهارات لحمة.
- مكعب مرقة الدجاج.
- ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.
- ملعقة صغيرة من الثوم.
تحضير ورقة اللحمة بالخضار في المنزل
تتسم طريقة تحضير ورقة اللحم بالسهولة وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير ورقة اللحمة.
طريقة تحضير ورقة اللحمة بالخضار
- يتم الحصول على إناء ثم يتم وضع فيه كافة المقادير السابقة مع التقليب جيدًا حتى تختلط البهارات مع اللحم والخضار.
- بعد ذلك يتم الحصول على صينية الفرن ثم يتم فرد فيها ورقة كبيرة من الفويل ثم يتم وضع عليها ورقة أصغر من ورق الزبدة.
- يتم وضع كافة المقادير على الورقة ثم يتم طوي الورقة مع الحرص على إغلاقها بصورة محكمة.
- بعد ما يتم التأكد من غلق الورقة ثم يتم فتحة صغيرة من الناحية العلوية من الورقة من أجل أن يخرج البخار من اللحم ويتم نضج اللحمة داخل الفرن.
- بعد ذلك يتم ضبط الفرن على درجة حرارة مائتان درجة مئوية ثم يتم إدخال الصينية إلى الفرن وتركها لمدة ربع ساعة.
- يتم بعد ذلك تخفيض درجة حرارة الفرن إلى 160 درجة مئوية.
- يمكن أن يتم تقديم تلك الوجبة مع الأرز الأبيض والمقبلات كسلطة الطحينة.
- يمكن أيضًا أن يتم تناولها مع الخبز والسلطة الخضراء من خلال تحضير طبق من السلطة البلدي بالإضافة لإحضار الخبز والبطاطس المحمرة ثم يتم وضعهم مع ورقة اللحمة والحصول على وجبة شهية.
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