طريقة ورقة اللحمة بالخضار السريعة في المنزل بحرفية المطاعم حضريها وفرحي أسرتك بيها

تعتبر ورقة اللحمة من المأكولات التي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث أنها من المأكولات سريع التحضير ولا تستغرق وقت مطلقًا، فتعتبر ورقة اللحمة من الوجبات الشرقية التي يقبل على تناولها الجميع بفضل مذاقها الشهي وتتبعوا معنا في المقال التالي طريقة تحضير ورقة اللحمة.

تحضير ورقة اللحمة بالخضار

تعتبر ورقة اللحمة من المأكولات التي يفضلها الجميع وتتسم بالمذاق الشهي وطريقة التحضير السهلة ولكن هناك الكثير من السيدات التي لا تعرف كيفية تحضيرها في المنزل وإليكم في السطور الآتية المقادير.

مكونات ورقة اللحمة بالخضار

كيلو من اللحم ثم يتم تقطيعه إلى مكعبات. ثمرتان من الكوسا مقطعان إلى قطع حجمها متوسط. ثمرة من البطاطس مقطعة إلى قطع كبيرة. جزرة مقطعة قطع حجمها متوسط. بصلة ثم يتم تقطيعها إلى مكعبات. ملح طعام ناعم. فلفل أسود. بهارات لحمة. مكعب مرقة الدجاج. ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم. ملعقة صغيرة من الثوم.

تحضير ورقة اللحمة بالخضار في المنزل

تتسم طريقة تحضير ورقة اللحم بالسهولة وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير ورقة اللحمة.

طريقة تحضير ورقة اللحمة بالخضار