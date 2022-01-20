نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار طريقة عمل الكوارع المصرية الصح على اصولها مع الفتة والشوربة والدقة والصلصة وسر تنظيفها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الكوارع وفته الكوارع من الاكلات الهامة والمفيدة جدا والمغذية. والتى تحتوى على الكثير من البروتينات والعناصر الغذائية الهامة. وعليها اقبال كبير من مختلف الفئات. حيث تتميز بالطعم والمذاق الرائع واللذيذ وهناك طرق مختلفة لإعداد وتحضير الكوارع والفتة. وسوف نقدم فى الخطوات التالية الطريقة المميزة في عمل الكوارع والفتة وشوربة الكوارع. فى خطوات سهلة وبسيطة ومميزة مع توضيح افضل الطرق لتنظيف الكوارع بسهولة. واليكم الخطوات اللازمة لعمل الكوارع المصرية الشهية والمميزة.

افضل طرق عمل الكوارع المصرية الشهية فى المنزل

المكونات اللازمة لعمل الكوارع

سبع قطع من الكوارع الكمية حسب الرغبة.

اربع حبات من الطماطم المفرومة.

ثلاث ملاعق من معجون الطماطم.

ثم اربع حبات من الحبهان.

ثلاث حبات من البصل مقطعه قطع صغيرة للسلق والصلصة.

كذلك اربع ورقات من ورق اللورى الغار.

ايضا ملعقة ونصف من الفلفل الاسود.

مع ملعقة ونصف من الكمون.

ملعقتان كبيرة ملح حسب الرغبة للسلق والصلصة.

ثم ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

ملعقة من البهارات السبعة المشكلة.

مع ثلاث ملاعق كبيرة من الخل.

ثم ربع كوب من الزبدة اوالسمن او الزيت.

خمس حبات قرنفل.

مع ملعقة صغيرة من القرفة.

ايضا مقدار ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ربع كوب عصير الليمون.

ست فصوص ثوم مهروس.

خطوات تحضير وعمل الكوارع المصرية

غسل الكوارع جيدا بالخل وبعض الزنجبيل والقرفة وعصير ليمون عدة مرات. نقع الكوارع فى الماء والخل نصف ساعة ثم تصفى وتترك جانبا.

طريقة تسوية الكوارع وعمل الشوربة

نضع قدر على النار به قليل من السمن او الزيت ثم نصف كمية البصل وبعض الثوم المهروس والتقليب حتى يصفر لونهما.

توضع الكوارع في القدر وتقلب مع الصل والثوم خمس دقائق.

ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والحبهان والقرنفل والبهارات وجوزة الطيب وورق اللورى ويقلب الخليط جيدا عشر دقائق.

نقوم بأضافة عشر اكواب من الماء الى القدر والتقليب جيدا ثم يغطي الإناء ونتركه حتى نضج الكوارع.

طريقة تحمير الكوارع فى الفرن

يتم تصفية الكوارع من المرق وتوضع فى مصفاة جانبا ثم نحضر صينية الفرن وندهنها ببعض الزبدة ونرص الكوارع فى صينية الفرن.

تسخين الفرن على 180 درجة ثم وضع صينية الكوارع فى الفرن وتترك حتى تتحمر وتاخذ اللون الذهبى ثم نخرجها.

خطوات تحضير وعمل الدقة والصلصة والفتة مع التقديم

طريقة عمل الصلصة

فى وعاء على النار نضع البصل وبعض الثوم مع بعض الزبدة او السمن والتقليب حتى يصبح لونهما ذهبى.

اضافة الفلفل الاسود والملح والطماطم المفرومة ومعجون الطماطم وملعقتين من عصير الليمون وملعقة من الخل وكوب من الماء والتقليب حتى النضج.

طريقة عمل الدقة اللازمة

نحضر مقلاة ونضعها على نار متوسطة ثم نضع ثلاث معالق من الزبدة او السمن.

نضع الثوم المفروم وبعض البصل المفروم ويقلب حتى يصفر لونهما.

ثم نضع الخل وعصير الليمون وفلفل اسود وكمون ثم اضافة بعض مرق الكوارع علية ويقلب بعض الوقت ثم يرفع من على النار.

طريقة عمل فتة القوارع الشهية