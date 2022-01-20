البسبوسة المرملة ذهبية اللون بطريقة واسرار محلات الحلويات وبنفس الجودة مش هتبطلى تعمليها

البسبوسة المرملة ذهبية اللون بطريقة واسرار محلات الحلويات أغلبية الناس يعشقون الحلويات والمأكولات حلوة المذاق، وتعتبر البسبوسة أحد أفضل الحلويات الشرقية لدى العديد من الكبار والصغار، ولكونها من الوصفات البسيطة التي تتفنن بعملها الكثير من ربات البيوت فقد قمنا بذكر طريقة سهلة وموفرة للوقت في المقال التالي، وهذا لمساعدتكم على إضافة طريقة أخرى لما تعرفونها للعمل على الإبداع بها أكثر، وإليكم وصفة البسبوسة المرملة الرائعة ذات المكونات البسيطة والغير مكلفة لـ صنعها في المنزل فيما يلي، فتابعوا.

البسبوسة المرملة ذهبية اللون بطريقة واسرار محلات الحلويات

لعمل بسبوسة ممتازة ومميزة عليكن سيداتي اتباع تحضير ما يلي من مقادير لعمل أفضل بسبوسة منزلية، وتكون المقادير كالتالي:

المكونات المطلوبة لـ وصفة البسبوسة

حيث نقوم بتحضير نصف كوب من السمنة، مع نصف كيلو دقيق، وكوب من اللبن.

أيضًا نأتي بمقدار كوبٍ من السكر، ونصف كوب من الماء لتحضير الكراميل، مع عدد 2 كوب من الماء للشربات، إضافةً إلى نقطتين من عصير الليمون، وملعقتين من عسل الجلوكوز، وفانيلا.

ونأتي كذلك بربع كوب من جوز الهند “اختياري”

أسهل طريقة لعمل البسبوسة الذهبية

يجب عليكي سيدتي اتباع ما يلي من خطوات بشكلٍ جيد حتى تنجح الوصفة، وبدون أي أخطاء، وتكون الطريقة لعمل الوصفة كالتالي: