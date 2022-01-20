نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البسبوسة المرملة ذهبية اللون بطريقة واسرار محلات الحلويات وبنفس الجودة مش هتبطلى تعمليها في المقال التالي
البسبوسة المرملة ذهبية اللون بطريقة واسرار محلات الحلويات أغلبية الناس يعشقون الحلويات والمأكولات حلوة المذاق، وتعتبر البسبوسة أحد أفضل الحلويات الشرقية لدى العديد من الكبار والصغار، ولكونها من الوصفات البسيطة التي تتفنن بعملها الكثير من ربات البيوت فقد قمنا بذكر طريقة سهلة وموفرة للوقت في المقال التالي، وهذا لمساعدتكم على إضافة طريقة أخرى لما تعرفونها للعمل على الإبداع بها أكثر، وإليكم وصفة البسبوسة المرملة الرائعة ذات المكونات البسيطة والغير مكلفة لـ صنعها في المنزل فيما يلي، فتابعوا.
البسبوسة المرملة ذهبية اللون بطريقة واسرار محلات الحلويات
لعمل بسبوسة ممتازة ومميزة عليكن سيداتي اتباع تحضير ما يلي من مقادير لعمل أفضل بسبوسة منزلية، وتكون المقادير كالتالي:
المكونات المطلوبة لـ وصفة البسبوسة
- حيث نقوم بتحضير نصف كوب من السمنة، مع نصف كيلو دقيق، وكوب من اللبن.
- أيضًا نأتي بمقدار كوبٍ من السكر، ونصف كوب من الماء لتحضير الكراميل، مع عدد 2 كوب من الماء للشربات، إضافةً إلى نقطتين من عصير الليمون، وملعقتين من عسل الجلوكوز، وفانيلا.
- ونأتي كذلك بربع كوب من جوز الهند “اختياري”
أسهل طريقة لعمل البسبوسة الذهبية
يجب عليكي سيدتي اتباع ما يلي من خطوات بشكلٍ جيد حتى تنجح الوصفة، وبدون أي أخطاء، وتكون الطريقة لعمل الوصفة كالتالي:
- حيث نقوم بإحضار وعاء بلاستيكي للعجن، ونضع به الدقيق مع جوز الهند ونمزجهم سويًا، ثم نقوم بوضع قدر على النار ونضيف له نصف كوب ماء مع السكر ونقلب باستمرار حتى يصبح كراميل القوام.
- وبعد ذلك نضع عليه اللبن ونقوم باستخدام المضرب اليدوي للتقليب والضرب، ثم نرفع المزيج عن النار ونتركه يهدأ جانبًا.
- وبعد أن يبرد نضيف له الدقيق ونقوم بالتقليب باستمرار حتى يمتزج جيدًا سويًا، وبعد ذلك نأتي بالصينيه وندهنها بالسمن.
- ثم نصب بها مزيج البسبوسة، ونضعها بالفرن على حرارة متوسطة، ثم نعمل على صنع الشربات، حيث نضع قدر على نار متوسطة الحرارة ونضيف السكر والماء، وعند الغليان نضع نقطتين من الليمون مع ملعقة من السمن والفانيليا، ونستمر بالتقليب، ثم نبعده عن النار.
- مع متابعتنا للبسبوسة بالفرن، فحينما يتغير لونها ويصبح ذهبي نخرجها فورًا، ونقوم بإضافة الشربات مباشرةً لها حيث تكون ساخنة وهو بارد.
- وفي النهاية يتم تقطيعها مربعات ويتم تقديمها باردة مع رش بعض من جوز الهند على الوجه، أو تقديمه بصوص شكولاته.
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