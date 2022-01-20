كيكة البراونيز السريعة هشة وخفيفة وقطنية بمكونات بسيطة والطعم عالمي

تعتبر كيكة البراونيز من أفضل أنواع الحلوى التي يتم تحضيرها بخطوات بسيطة وسهلة للغاية كما أنها تتسم بالمذاق الشهي، فترغب كل أم في أن تحضر مأكولاتها بنفسها في المنزل بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج وتتبعوا معنا في المقال الآتي الخطوات في تحضير كيكة البراونيز.

تحضير كيكة البراوانيز

تعتبر كيكة البراونيز من الوصفات المحببة لدى البعض ويسهل تحضيرها في المنزل وإليكم في السطور الآتية المقادير.

مقادير كيكة البراونيز

كأسان وربع الكأس من السكر. ثلثي كأس من بودرة الكاكاو السادة. نصف كأس من الجوز المجروش. كأس وربع الكأس من الدقيق. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ربع ملعقة من بيكربونات الصودا. رشة من الملح الناعم. ربع ملعقة من الفانيليا. أربعة حبات من البيض. كأس إلا ربع من الزبدة.

خطوات تحضير كيكة البراونيز

تتسم طريقة تحضير كيكة البراونيز بالسهولة كما أن مذاقها شهي للغاية وتتبعوا معنا في المقال التالي الخطوات المتبعة في تحضير كيكة البراونيز.

طريقة تحضير كيكة البراونيز

يجب أن يتم تسخين الفرن على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون درجة مئوية قبل البدء في تجهيز الكيكة. بعد ذلك يتم الحصول على قالب لتسوية الكيكة ويتم تبطينه بالاعتماد على ورقة من الزبدة. يتم إضافة كلًا من السكر والكاكاو والدقيق والبيكنج بودر مع بيكربونات الصوديوم والملح والفانيليا والزبدة والبيض في إناء الخلاط. ثم يتم تثبيت مضرب التقليب ثم يتم تشغيله على سرعة متوسطة ثم يتم البدء في خلط كافة المقادير والحصول على خليط البراونيز. يتم وضع الخليط في القالب والعمل على توزيعه بصورة متساوية مع العمل على تسوية السطح. بعد ذلك يتم إدخال قالب البراونيز إلى الفرن المحمي مسبقاً وتركه لمدة خمسة وعشرين دقيقة حتى تنضج الكيكة بشكل كامل. يتم إخراج القالب من الفرن وتركه لحين أن يبرد بصورة نهائية. تقطع كيكة البراونيز وتقدم باردة بألف هنا.

مقادير تحضير البراونيز بالشيكولاتة السايحة