نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة لصبغ الشعر الأبيض من الجذور التخلص من الشيب في يومين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايضا طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض، لطالما كان الشعر هو تاج المرأة و علامة أنوثتها وكثير جدا من النساء والفتيات يسعون دائما إلى الحصول على شعر جميل وصحي والعناية المستمرة به و مشكلة الشعر الأبيض تعد إحدى المشكلات التي تواجه النساء إلى جانب عدم رغبة الكثيرات منهن في استخدام الصبغات الكيميائية ونحن نقدم لكم في هذا المقال صبغة طبيعية للشعر الأبيض بدون حناء التي تعد أفضل حل للشيب بدون حناء.

وصفة الشاي والكرز للتخلص من الشعر الأبيض

المكونات

● استخدمي كل من أوراق الشيء وأوراق الكرز بكميات متساوية.

الطريقة

● استخدمي مغلي أوراق الشاي مع الكرز ثم ضعيه على الشعر يوميا لمدة ثلاثين دقيقة حتى يختفي الشعر الأبيض ثم داومى عليها مرة كل أسبوع

استخدام الحناء لتغذية الشعر والقضاء على الشعر الأبيض

المكونات

● عدد أربع ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء

● أوراق نعناع وريحان

● بذور نبات الحلبة.

● 1 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

● نصف كوب من الزبادي.

الطريقة

● قومي بعجن الحناء جيدا بالماء ثم أضيفي إليها جميع المكونات قلبي الخليط جيدا ثم ضعيها على النار حتى تمام الغليان ثم يترك ليلة كاملة حتى يتخمر و تتجانس جميع المكونات معا.

● استخدمي الخليط الموجود لديك فى اليوم التالى بوضعه على الشعر واتركيه لمدة من ثلاث إلى أربع ساعات ثم قومي بغسله جيدا ونظفى الرأس.

المكونات

● 2 ملعقة من كريم الشعر أو بلسم الشعر

● نصف كوب من القهوة

الطريقة

● قومي بصنع خليط يشبه الكريم من هذه المكونات ثم ضعي هذا الخليط على فروة الرأس والشعر بالكامل واتركيه يوميا على الشعر لمدة ساعة.

● قومي بغسل الشعر جيدا وكرري هذه العملية لتحصلي على شعر قوي ذو لون داكن و تتخلصي من اللون الأبيض.

عصير البرتقال لصبغ الشعر باللون البرتقالي

يمكن ايضا صبغ الشعر باللون البرتقالي مع وصفة عصير البرتقال المذهلة في صبغ الشيب لفترة طويلة باللون البرتقالي، وذلك يتم بمزج كوبان من عصير البرتقال يضاف عليهربع كوب من زيت الزيتون وبعد المزج جيدا يوضع على الشعر مع التدليك وبعد مرور ساعتين يغسل الشعر بالماء الفاتر، ينبغي الحافظ على تكرار الوصفة مرة كل اسبوعين للحفاظ على اللون.