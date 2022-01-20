طريقة عمل المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة وأسرار نجاحها

تعتبر مكرونة البشاميل من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين وهي طبق أساسي في جميع الذكريات والمآدب والتجمعات العائلية ، كما إنه طبق يشبه اللازانيا الإيطالية لكن صلصة اللحم تحتوي على بهارات مختلفة مما يعطيها نكهة عربية ومع ذلك، فإن بعض النساء ليس لديهن فهم شامل لطريقة اتقانها، ويقدمن مجموعة متنوعة من الوصفات بمكونات مختلفة، بعضها محشو باللحم المدخن والبعض الآخر محشو بالدواجن.

مقادير المكرونة البشاميل

سوف نوضح لكم المكونات التي يمكن من خلالها القيام بعمل المكرونة بالبشاميل بالتفصيل:

نستخدم حوالي نصف كيلو مكرونة المخصصة من النوع الأقلام.

ملح وفلفل وتوابل متنوعة

نستخدم نصف كيلو لحمة مفرومة

نصف كوب زيت او سمنة

نستعمل كوب واحد من الدقيق

بصلة متوسطة الحجم.

كريمة لباني

اربعة ملاعق كبيرة جبن مبشور

نصف كوب لبن

بيضة

مرقة الدجاج مكعب واحد

كيف تصنع عجينة البشاميل

نضع البصل في مقلاة مع القليل من الزيت ويطهى حتى يصبح طرياً، ثم يضاف بعد ذلك اللحم المفروم والتوابل المختلفة مثل الملح والبهارات والفلفل الأسود ويتم طهيه حتى يتم خلطه جيدا.

يصنع البشاميل كما سبق وصفه أي بخلط الطحين بالزيت ثم إضافة كريمة الباني مع اللبن وتتبيله بالملح والبهارات حتى يصبح المزيج ناعما ثم يضاف مع الجبن المفتت مع التحريك باستمرار .

بعد الانتهاء من القيام بغليان المعكرونة في ماء مغلي مع الملح، وبعد ذلك يتم تصفية الماء تمامًا من المعكرونة، ثم أضف نصف البشاميل مع التقليب جيدًا.

يجب أيضًا وضع نصف كمية المعكرونة في النصف السفلي من الطبق، متبوعًا باللحم المفروم

ويجب وضع نصف كمية المعكرونة على النصف السفلي من الطبق، ثم إضافة اللحم المطبوخ ، وأخيرا الباستا المتبقية.

يضاف ما تبقى من البشاميل إلى سطح الصنيةويتم تسويتها بملعقة بمجرد صب الخليط جيدًا.

يضاف ما تبقى من البشاميل إلى سطح الصنيةويتم تسويتها بملعقة بمجرد صب الخليط جيدًا. نقوم بعد ذلك بوضع صنية المكرونة بالبشاميل في الفرن العادي ، أو في الفرن الكهربائي ، ليتم تسويتها على درجة حرارة متوسطة وذلك لمدة ثلث ساعة على الأقل، أو ننتظر حتى يصبح الوجه لصنية المكرونة البشاميل أحمر اللون ويصبح ذهبيًا.

أسرار عمل المكرونة بالبشاميل