أسرار عمل الجبنة الرومي في البيت بسهولة بالخطوات وهتكون مبطرخة وحلوة جداً

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عمر شويل - جدة واحدة من أهم الوصفات التي تسأل عنها السيدات بشكل دائم هي كيفية عمل الجبنة الرومي في البيت، فهي من الأنواع اللازمة في كل منزل وكذلك على كل طاولة طعام، حيث يتم تقديمها بجانب أنواع أخرى على الإفطار والعشاء، وغير ذلك تدخل الجبنة الرومي في صناعة وصفات متنوعة فهي من النوع المفضل عند وضعها على أطباق كثيرة ومن ثم تناولها، لذلك قررنا أن نتعرف اليوم على طريقة عملها بسهولة من خلال خطوات بسيطة.

أسرار عمل الجبنة الرومي في البيت

من أكثر الوصفات الضرورية والهامة يتم عملها في المنزل هي الجبنة الرومي، حيث يقوم العديد بصنعها لتناولها هي فقط دون شيء معها أو يتم وضعها على الوصفات كأنواع المعكرونة بالجبن أو البيتزا أو الباستا وغيره الكثير، فالوصفة تزداد جمالاً عند وضع الجبنة بها خاصةً الجبنة الرومي، إذا كنت ترغب في معرفة طريقة عملها في المنزل بسهولة يمكن اتباع الخطوات البسيطة القادمة.

تحضير الجبنة الرومي في البيت

فمن الضروري أن تتعلم جميع سيدات المنازل كيفية إعداد وصفاتها في المنزل، ومن الشيء الأساسي في كل منزل هي أنواع الجبن المختلفة والتي منها الجبنة الرومي، وسنتعرف عليها الآن عليها ولكن يلزم معرفة مكونات التحضير اولاً:

مكونات الجبنة الرومي

كوبان من الزبادي.

3 كيلو من الحليب البقري الطازج.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود قبل طحنه.

نصف كوب من الماء المثلج.

ملعقة صغيرة من الملح ما يزن 5 جم.

شاش قطني.

4 نقاط من اللون الأصفر.

طريقة تحضير الجبنة الرومي بسهولة

عليكم اتباع كافة الخطوات بشكل سلس للحصول على نتيجة فعالة وهي الجبن الرومي في المنزل، وتأتي خطوات التحضير هكذا: