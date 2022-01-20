نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الهريسة الاسكندرانى الفاخرة والمميزة والشهية على اصولها وسر نجاحها زى المحلات في المقال التالي
تعد الهريسة الاسكندرانى من اطباق الحلويات المميزة والشهية. وهى من الحلويات المنتشرة والتي عليها اقبال كبير لما تتميز به من طعم ومذاق لذيذ ورائع. كما انها لا تحتاج الى جهد فى طريقة عملها ويمكن اعدادها فى المنزل بسهولة مع تكلفة بسيطة.حيث تعتبر الهريسة الاسكندرانى من الحلويات المحببة لدى الجميع. ويمكن تقديمها بمكونات مضمونة وبسيطة بدلا من شرائها من المحلات. وسوف نذكر في الخطوات التالية طريقة عمل الهريسة الاسكندرانى المميزة حتى تتمكن ربات البيوت والأمهات من اعدادها فى المنزل بكل سهولة.
طريقة وخطوات عمل الهريسة الاسكندرانى فى المنزل
لعمل و تحضير الهريسة الاسكندرانى فى المنزل بعض المتطلبات والمقادير اللازمة. يجب اتباع الخطوات التالية حتى نحصل على هريسة مميزة وشهية.
مكونات ومقادير عمل الهريسة الاسكندرانى
- كيلو من السميد.
- ثم كوبان من السكر.
- مع كوب من عسل الجلوكوز.
- كوبان من اللبن او الزبادى.
- ايضا ملعقة محسن طعم ولون.
- ثم ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة من الفانيليا.
- ثم كوب من جوز الهند.
- كذلك نصف كوب من الدقيق.
- ثم كوب من السمنة أو الزبدة.
طريقة عمل الحشو والشربات
مكونات الحشو
- نصف كوب من الجوز الهند.
- مع كوب من الزبيب.
- ثم كوب من المكسرات.
- ايضا كوب من السكر.
- خلط مكونات الحشو معا جيدا فى وعاء حتى تتجانس المكونات.
مكونات الشربات او القطر
- كوبان من السكر.
- ثم كوبان ونصف من الماء.
- نصف كوب من عسل الجلوكوز.
- ملعقتان من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة عمل الشربات
- وضع قدر على نار متوسطة ثم نضع الماء والسكر والعسل والفانيليا ويترك حتى يغلى ثم اضافة عصير الليمون.
- التقليب حتى نحصل على قوام ثقيل نسبيا ثم نرفع الوعاء من على النار ويترك جانبا حتى يبرد.
خطوات وطريقة عمل الهريسة الاسكندرانى
- وضع السميد والسكر والدقيق وملعقة من محسن الطعم واللون وجوز الهند والسمن والفانيليا والبيكنج بودر ونخلطهم جيدا فى وعاء.
- ثم وضع اللبن او الزبادى والعسل والسكر فى وعاء على النار حتى تسخن المكونات مع التقليب حتى تختلط المكونات .
- اضافة خليط اللبن والعسل والسكر إلى خليط السميد مع التقليب جيدا حتى نحصل على عجينة لينة متماسكة.
- نحضر صينية الفرن وندهنها ببعض الزبدة ثم نقوم بفرد نصف كمية العجينة فى قاع الصينية.
- نقوم بعد ذلك بوضع طبقة الحشو.بعد ذلك نضع باقى العجينة على طبقة الحشو مع فرد المكونات جيدا.
- وضع بعض من المكسرات والزبيب وجوز الهند على طبقة العجينة ثم دهن الصينية ببعض الزبدة.
- تسخين الفرن على 200 درجة ثم وضع صينية الهريسة فى الفرن وتترك حتى تأخذ اللون الذهبى.
- تخرج صينية الهريسة من الفرن ونضع عليها الشربات وتترك حتى تبرد وتقطع وتقدم فى اطباق الحلويات وبالهناء وصحة وعافية.
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