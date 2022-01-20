طريقة عمل الهريسة الاسكندرانى الفاخرة والمميزة والشهية على اصولها وسر نجاحها زى المحلات

تعد الهريسة الاسكندرانى من اطباق الحلويات المميزة والشهية. وهى من الحلويات المنتشرة والتي عليها اقبال كبير لما تتميز به من طعم ومذاق لذيذ ورائع. كما انها لا تحتاج الى جهد فى طريقة عملها ويمكن اعدادها فى المنزل بسهولة مع تكلفة بسيطة.حيث تعتبر الهريسة الاسكندرانى من الحلويات المحببة لدى الجميع. ويمكن تقديمها بمكونات مضمونة وبسيطة بدلا من شرائها من المحلات. وسوف نذكر في الخطوات التالية طريقة عمل الهريسة الاسكندرانى المميزة حتى تتمكن ربات البيوت والأمهات من اعدادها فى المنزل بكل سهولة.

طريقة وخطوات عمل الهريسة الاسكندرانى فى المنزل

لعمل و تحضير الهريسة الاسكندرانى فى المنزل بعض المتطلبات والمقادير اللازمة. يجب اتباع الخطوات التالية حتى نحصل على هريسة مميزة وشهية.

مكونات ومقادير عمل الهريسة الاسكندرانى

كيلو من السميد.

ثم كوبان من السكر.

مع كوب من عسل الجلوكوز.

كوبان من اللبن او الزبادى.

ايضا ملعقة محسن طعم ولون.

ثم ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة من الفانيليا.

ثم كوب من جوز الهند.

كذلك نصف كوب من الدقيق.

ثم كوب من السمنة أو الزبدة.

طريقة عمل الحشو والشربات

مكونات الحشو

نصف كوب من الجوز الهند.

مع كوب من الزبيب.

ثم كوب من المكسرات.

ايضا كوب من السكر.

خلط مكونات الحشو معا جيدا فى وعاء حتى تتجانس المكونات.

مكونات الشربات او القطر

كوبان من السكر.

ثم كوبان ونصف من الماء.

نصف كوب من عسل الجلوكوز.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل الشربات

وضع قدر على نار متوسطة ثم نضع الماء والسكر والعسل والفانيليا ويترك حتى يغلى ثم اضافة عصير الليمون.

التقليب حتى نحصل على قوام ثقيل نسبيا ثم نرفع الوعاء من على النار ويترك جانبا حتى يبرد.

خطوات وطريقة عمل الهريسة الاسكندرانى