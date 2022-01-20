ملعقة من النشا وزيت الزيتون معجزة لفرد الشعر وتنعيمه في بيتك من غير ما تروحي للكوافير

عدد كبير من النساء يعاني من مشاكل الشعر المختلفة ويبحثون عن أكثر الطرق الفعالة في تلك المشاكل، وعلى الرغم من أن الطرق المعتمدة على المكونات والوصفات الطبيعية بسيطة ولكنها فعالة 100% لأنها غنية بمواد طبيعية يحتاجها الشعر بصفة مستمرة وخاصةً النشا، إذ أن النشا من المواد الطبيعية المحتوية على مغذيات متنوعة توفر للشعر فوائد مختلفة منها حل مشكلة الشعر المجعد إليكم أفضل طريقة لفرد الشعر بالنشا.

طرق فرد الشعر بالنشا

هناك وصفات عديدة من النشا تفيد في علاج كافة مشاكل الشعر وليس فرد الشعر والتخلص من التجاعيد والتشابكات فقط ومن أهم الوصفات:

النشا وزيت الزيتون لترطيب الشعر

نحضر مزيج من زيت الزيتون والنشا بكمية متساوية من كل منهما مضاف لهما مقدار ملعقة زيت جوز هند ولكن حجمها صغير. عندما نصل للقوام المطلوب من هذا المزيج نقسم الشعر لأجزاء متساوية ونفرد عليه المزيج من جذوره لأطرافه. وبكيس من النايلون يغطى الشعر جيدًا لمنع وصول الهواء إليه لأفضل نتيجة. بعد مرور أربع ساعات يوضع الشعر تحت الماء.

الماء والنشا لفرد الشعر

يتم تحضير خليط من نصف كوب ماء وأربع ملاعق نشا ونتأكد من إذابة النشا بالكامل مع الماء. يجب غسل الشعر جيدًا ومن ثم فرد النشا عليه بالتساوي على كل جزء من الشعر ويجب الاهتمام بالأطراف. يفضل تغطية الشعر لفترة لا تقل عن ثلاث ساعات لأفضل نتيجة. ومن ثم نستخدم الشامبو في تنظيف الشعر.

فوائد النشا للشعر

أولًا نعرفكم على فوائد النشا للشعر قبل اختيار طريقة فرد الشعر بالنشا ومن أبرز تلك الفوائد: