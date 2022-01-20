اصنعي بالمنزل كريم زبدة الشيا المرطب الطبيعي للشعر الجاف والخشن

كريم زبدة الشيا المرطب، من أفضل الكريمات الطبيعية التي يمكن صنعها داخل المنزل من مكونات طبيعية جداً، هي عبارة عن خليط من الزيوت الطبيعية، التي تساعد على تنعيم الشعر وفرده كما أنها تعتبر مرطب قوي جداً للشعر الجاف، وتعتبر زبدة الشيا من أفضل المكونات التي تدخل في عمل الكثير من مستحضرات التجميل الخاص بالبشرة والشعر، وتدخل في عمل العديد من الوصفات الطبيعية الهامة الخاص بالبشرة، ولكن يفضل دائماً الحصول عليها من مكان مضمون وشراء الزبدة الخام الأصلية، ومن مميزات هذه الكريمات الطبيعية أنه يمكن استخدامها للأطفال والكبار فهي آمنة جداً وطبيعية وخالية تماماً من أي مكونات كيميائية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل كريم زبدة الشيا المرطب للشعر.

مكونات عمل كريم زبدة الشيا المرطب للشعر

يتكون الكريم من المكونات الطبيعية الآتية:ـ

نصف كوب من زبدة الشيا.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ربع كوب من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة زيت الجوجوبا.

ملعقة صغيرة عسل نحل أصلي.

2 ملعقة كبيرة من الجليسرين النباتي.

زيت عطري حسب الرغبة.

طريقة التحضير

بخطوات سهلة وبسيطة يمكننا صنع كريم زبدة الشيا المرطب الطبيعي للشعر بالمنزل والخطوات هي كما يلي:ـ

نبدأ أولاً بتجهيز حمام مائي ساخن وهو عبارة عن وعاء به ماء ساخن مغلي. ثم نقوم بوضع زبدة الشيا في طبق متوسط الحجم ثم نضيف إليه زيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت الجوجوبا والجليسرين والعسل. نقلب المكونات جيداً على الحمام المائي الساخن حتي تذوب جميع المكونات تماماً وتتجانس. ثم نضيف إليها قطرات من أي زيت عطري نفضل رائحته حوال 5 قطرات. ثم نحفظ الخليط بالثلاجة لمدة ساعة تقريباً ثم نخرجه، ويتم خفق الخليط بالمضرب الكهربائي حتي نحصل على قوام فاتح كريمي وناعم. يحفظ الخليط في عبوة نظيفة فارغة محكمة الغلق يحفظ الكريم لمدة شهر.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الكريم بهذه الطريقة الآتية:ـ

يوضع الكريم على الشعر بعد غسله ثم يتم تصفيف الشعر جيداً.

يمكن استخدام الكريم على الشعر دون غسله مثل أي كريم تصفيف عادي للشعر.

يفضل استخدام الكريم يشكل يومي للحفاظ على تنعيم وترطيب الشعر.

نصائح عند عمل الكريم