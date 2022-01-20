الشعر الجاف مشكلة كبيرة..تعرفي على العلاج النهائي لها في شهر واحد فقط

تعتبر مشكلة الشعر الجاف من المشاكل الشائعة لدى الفتيات، خاصةً للذين يتعرضون لأشعة الشمس فترات طويلة، والحقيقة أن هذه المشكلة تعود لعدة أسباب، ومن أجل البدء في علاجها، لابد من اقتلاع المشكلة من جذورها، وذلك عن طريق التخلص من العادات اليومية الخاطئة التي تتسبب في حدوثها من الأساس، ومن ثم البدء في رحلة العلاج، ونظراً لأنه في بعض الأحيان، تتسبب العلاجات الطبية في حدوث آثار جانبية ضارة، أصبح الطب الحديث مؤخراً، يدعو إلى استخدام البدائل الطبيعية قدر المستطاع، وذلك لأنها في حالة إن لم تنفع لن تتسبب في أية أضرار على المدى البعيد أو القريب، وفي هذه المقالة من خلال موقعنا، سوف نذكر لكم الوصفات الطبيعية لعلاج هذه المشكلة.

حل مشكلة الشعر الجاف

قبل أن نذكر لكم علاج مشكلة الشعر الجاف، لابد أن ذكر لكم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذه الحالة، والتخلص من الأسباب، والأسباب هي:-

عدم ترطيب الشعر باستمرار.

التعرض فترة طويلة لأشعة الشمس المباشرة.

تغطية الشعر وحجبه عن الهواء فترة طويلة.

الإفراط في استخدام الشامبوهات، والتي تحتوي على مادة السلفات التي تساهم في عملية الجفاف.

استخدام منتج خاطئ لايتماشى مع طبيعة الشعر، فيؤدي بدوره إلى تغيير طبيعته.

تعريض الشعر باستمرار لدرجات الحرارة العالية، سواء الشمس أو المكواة أو السيشوار.

استخدام منتجات الفرد، كالبروتين والكيرياتين، وهذه المواد تؤدي إلى ضعف سمك الشعر وتقصفه، نتيجة احتوائها على مادة الفورمالين.

تمشيط الشعر باستخدام أدوات خاطئة.

الحل الطبيعي لعلاج المشكلة

توجد عدة حلول لعلاج مشكلة الشعر الجاف، وهذه الحلول هي:-