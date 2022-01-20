طريقة عمل كيكة قدرة قادر بكل تكاتها

كيكة قدرة قادر هي نوع مبتكر وذات مذاق مختلف تماماً، تعد الكيكة عموماً من أشهى انواع الحلوي التي نرغب في تناولها بإستمرار لمذاقها الشهي اللذيذ ودائما تسعي كل ربات البيوت في توفير كل ما هو مرغوب لأفراد أسرتها وعمله في المنزل لضمان نظافته وجودته، واليوم من خلال هذا المقال سوف نتناول طريقة كيكة قدرة قادر.

مقادير ومكونات الكريم كراميل:

2كوب حليب.

نصف كوب سكر.

4 بيضات.

3 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة(إختياري)

فانيليا.

مكونات الكراميل:

نصف كوب سكر.

ربع كوب ماء .

مقادير ومكونات الكيك:

كوب وربع دقيق.

ربع كوب كاكاو خام.

2 بيضة .

فانيليا.

نصف كوب زيت.

نصف كوب حليب.

كوب إلا ربع من السكر.

بيكينج بودر.

ملح.

طريقة عمل كيكة قدرة قادر:

نقوم نتجهيز الكراميل أولاً في وعاء نقوم بإضافة السكر والماء علي النار داخل مع تحريك من وقت لأخر حتي يصبح لون السكر دهبي. نقوم بإنزال الكراميل في قالب الكيك . ثم نقوم بعمل الكريم كراميل نقوم بوضع الحليب واللبن البودر والبيض والفانيليا والسكر في الخلاط ونخلطهم جيداً حتى تمتزج كل المكونات ثم نقوم بتصفيتهم علي الكراميل في قالب الكيك. نقوم نتجهيز الكيكة في وعاء نقوم بإضافة البيض والفانيليا والسكر ونقوم بخفقهم حتي يتحول يصبح القوام ذات لون أبيض فاتح قوامه كريمي. ثم نضيف الزيت تدريجياً حتي يختبط مع باقي المكونات وبعدها نضيف الحليب ونقلب حتى يمتزج مع باقي المكونات. نخلط كلاً الدقيق والكاكاو والبيكينج بودر والملح وننخلهم ثم نضيفهم إلى الخليط السائل ونستمر في التقليب حتى يمتزج كل المكونات ونحصل على خليط كيك متجانس. نضع خليط الكيك ونسكب في القالب، ونحضر قالب الومنيوم ونضع به ماء ونقوم بوضع قالب الكيك بدخله وندخالهم الفرن على الرف الأوسط وبتركة حتى تنضج تماماً وفور خروجها بتركها يهدء فقط ونقوم بقلب الكيكة وتقديمها.

ملاحظات مهمة جدا لنجاح كيكة قدرة قادر: