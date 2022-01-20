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عمر شويل - جدة مفعولها سحري.. حبة قبل النوم لازالة الكرش في3 أيام تخسيس البطن والجناب حتي لو كبيرة ومدللة هتنزل بدون رياضة - ثقفني
مفعولها سحري.. حبة قبل النوم لازالة الكرش في3 أيام تعد مشكلة الوزن الزائد من المشاكل التي يعاني منها فئة كبيرة من المجتمع وهي ليست مشكلة هينة يمكن إهمالها وإنما يجب البحث الفوري عن حل لها، ولذلك سنوضح لكم كيفية تحضير مشروب الحبهان لتخسيس الكرش ودهون الجسم، فالوزن الزائد ليس عرض كالنحافة وما شابه وإنما يؤدي الزيادة في الوزن إلى مضاعفات أخرى ومن بينها الإصابة بأمراض مختلفة فالسمنة المفرطة تتسبب في إصابة الجسم بأمراض خطيرة كما أنه من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة.
فوائد مشروب الحبهان لتخسيس الكرش والدهون
- يعمل الحبهان أو حبة الهيل على خفض الوزن الزائد الذي يعاني منه فئة كبيرة ويقضي على مرض السمنة المفرطة.
- يزيد من درجة حرارة الجسم ويحسن من عملية التمثيل الغذائي ويحرق الدهون الكثيرة في الجسم.
- يعمل على زيادة إدرار البول من الجسم فاحتباس البول في الجسم يعيق عملية خفض الوزن.
- يقلل من نسبة الدهون الزائدة في الجسم وخاصة عند البطن وهي الكرش الذي يعاني منه الرجال أكثر من النساء.
- يعزز عملية التمثيل الغذائي ويحسن من أداء القلب والأوعية الدموية.
- يحل مشاكل المعدة مثل مشكلة عسر الهضم والانتفاخات واضطرابات المعدة والغازات.
- يقضي الحبهان على الكتيريا التي تصيب المعدة والتي لا تجعلك تهضم الطعام بسهولة مما يزيد الوزن.
- غني بمادة الميلاتونين التي تساعد في حرق الدهون بسهولة وفي وقت قصير.
فوائد الحبهان (حبة الهيل) للجسم
- للحبهان خصائص تتميز بمحاربة الخلايا السرطانية قبل نموها مما يقلل من احتمالية إصابة الجسم بالأورام السرطانية.
- يحسن عمل الدورة الدموية في الجسم وبذلك يحسن من انتشار الدم في الجسم ويزيد من نشاط الجسم وحيويته.
- يقلل من شعورك بالغثيان وذلك بعد إجراء العمليات الجراحية وذلك من خلال تدليك رقبة المريض به.
- يحسن من عمل جهاز الإنسان الهضمي ويحل مشاكل المعدة المختلفة وارتجاع المريء وعسر الهضم.
- يخفف من أعراض نزلات البرد كالكحة ومشاكل التنفس والسعال.
- مفيد جدًا لصحة الفم والأسنان حيث أنه يقتل السموم والبكتيريا الضارة في الفم ويقي الفم من التسوس والالتهابا
- يقضي على رائحة الفم الكريهة ويعالج التهابات اللثة.
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