حضري في المنزل فطائر الشوكولاتة والقرفة بطعم أحلي من الجاهز

فطائر الشوكولاتة والقرفة ، هي معجنات سهلة التحضير تعتبر من ألذ أنواع الفطائر التي يكن تقديمها للأسرة، تمتاز بطعم رائع جداً وقوم خفيف وهش مثل قوام الفطائر الجاهزة وألذ منها بكثير في الطعم فهي مخبوزة داخل المنزل بطريقة صحية ومضمونة، وتعد هذه الفطائر من ألذ المعجنات والمخبوزات المحببة للأطفال لما تحتوي عليه من حشوة لذيذة وهي الشوكولاتة التي يعشقها ويفضلها الكثير من الأشخاص، حيث تبحث العديد من الأمهات على عمل فطائر مناسبة لوجبة الفطور أو للمدارس، وتعد هذه الفطائر مناسبة جداً ومغذية، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر الشوكولاتة والقرفة بالمنزل.

مكونات عمل فطائر الشوكولاتة والقرفة

تتكون الفطائر من المكونات الآتية:ـ

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبادي.

كيس كريمة بودرة.

ملعقة كبيرة خميرة جافة فورية.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

2 بيضة.

3 ملاعق ملعقة كبيرة زبدة .

ملعقة كبيرة خل.

رشة ملح.

كوب من الحليب السائل.

للحشوة

ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة قرفة.

كوب شوكولاتة مبشورة.

لدهن الوجه

بيضة وملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

طريقة تحضير فطائر الشوكولاتة والقرفة تتم بخطوات بسيطة هي كما يلي:-

نستخدم إناء ونضع به نصف كوب من الماء الدافئ وملعقة من الخميرة والسكر ونقلب الخليط ونترك الخليط جانب لمدة 10 دقائق حتي تتفاعل الخميرة ويتضاعف حجمها. ثم نحضر وعاء آخر عميق ونضع به الدقيق والملح والبيكنج بودر والكريمة البودرة ونقلبهم جيداً. نحضر العجان الكهربائي ونضع البيض والخل والزبدة ويتم الخفق جيداً، ثم نضيف الزبادي ونستمر في الخفق جيداً. ثم بعد ذلك نضيف إليه خليط الدقيق وخليط الخميرة السابق ونعجن المكونات مع إضافة الحليب السائل تدريجياً، حتي نحصل علي عجينة متماسكة وطرية. نضع العجينة في وعاء عميق مدهون بقليل من الزيت ثم ندهن وجه العجينة بالزيت ونغطي العجينة ثم نتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتي تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة تحضير الحشوة