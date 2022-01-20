الباتون ساليه بالكمون بأسهل طريقة وألذ طعم

الباتون ساليه من المخبوزات الفرنسية المعروفة التي تتميز بطعم شهي ومحبب للكثيرين، ويتم إعداده بنكهة الكمون أو السمسم أو حبة البركة، وهو من المقرمشات التي تقدم مع الشاي أو الحليب في وجبة الإفطار، وهو من المخبوزات السهلة والسريعة التي يمكن إعدادها في المنزل ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في المطبخ، فدائماً تبحث ربات البيوت عن وصفات لتحضير المخبوزات في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل الباتون ساليه بالكمون في المنزل بألذ طعم.

مكونات الباتون ساليه



يتم تحضير الباتون ساليه بطعم شهي ولذيذ وبمكونات بسيطة متوفرة في المطبخ، وهى كما يلي:-

نصف كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات.

200 جرام من الزبدة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح (5 جرام).

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

2 بيضة.

نصف كوب ماء دافئ للعجن.

للوجه

صفار بيضة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب.

كمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير الباتون ساليه سهلة وبسيطة وتتم بالخطوات التالية:-