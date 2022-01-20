نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الباتون ساليه بالكمون بأسهل طريقة وألذ طعم في المقال التالي
الباتون ساليه من المخبوزات الفرنسية المعروفة التي تتميز بطعم شهي ومحبب للكثيرين، ويتم إعداده بنكهة الكمون أو السمسم أو حبة البركة، وهو من المقرمشات التي تقدم مع الشاي أو الحليب في وجبة الإفطار، وهو من المخبوزات السهلة والسريعة التي يمكن إعدادها في المنزل ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في المطبخ، فدائماً تبحث ربات البيوت عن وصفات لتحضير المخبوزات في المنزل بدلاً من شرائها جاهزة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل الباتون ساليه بالكمون في المنزل بألذ طعم.
مكونات الباتون ساليه
يتم تحضير الباتون ساليه بطعم شهي ولذيذ وبمكونات بسيطة متوفرة في المطبخ، وهى كما يلي:-
- نصف كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات.
- 200 جرام من الزبدة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح (5 جرام).
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من السكر.
- 2 بيضة.
- نصف كوب ماء دافئ للعجن.
للوجه
- صفار بيضة.
- 2 ملعقة كبيرة من الحليب.
- كمون.
طريقة التحضير
طريقة تحضير الباتون ساليه سهلة وبسيطة وتتم بالخطوات التالية:-
- نقوم بنخل الدقيق للتخلص من أي شوائب أو تكتلات.
- في العجان الكهربائي نضع نصف كيلو من الدقيق متعدد الاستعمالات و200 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة ونشغل على السرعة المتوسطة حتى يمتزج الدقيق مع الزبدة تماماً ونحصل على قوام مفتت.
- نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من السكر ونصف ملعقة صغيرة من الملح وبيضتين ونستمر في التقليب ثم نضيف ملعقة كبيرة من الخميرة ونصف كوب من الماء الدافئ تدريجياً ونعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية.
- نغطي العجينة لمدة نصف ساعة، ثم نقطعها لكرات صغيرة ثم نفردها لأصابع طويلة.
- نضع أصابع العجين في صينية مدهونة بقليل من الزيت ثم تدهن بخليط صفار البيض والحليب.
- ثم تزين بقليل من الكمون وتغطي لمدة 10 دقائق قبل الخبز، ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي.
- نخرج الباتون ساليه من الفرن عند تمام النضج ويترك ليبرد تماماً، ثم يقدم مع كوب من الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية.
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