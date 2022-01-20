طريقة عمل الفطائر التركية باللحم المفرومة لأحلى غداء أو عشاء

طريقة عمل الفطائر التركية باللحم المفرومة، المطبخ التركي مليء بالكثير من الأطباق اللذيذة، والتي انتشرت بشكل كبير للغاية في جميع الدول، وأصبح الوصفات التركية هي الأكثر طلباً من الكبار والصغار، والفطائر التركية بحشو اللحم المفرومة من أكثر الوصفات التي اشتهرت في الوطن العربي بشكل كبير للغاية، حيث يمكن تقديمها في وجبة الغداء أو العشاء، ومن السهل للغاية إعدادها في الأوقات بسهولة جداً، وقررنا من خلال موقعنا ثقفني طريقة عمل الفطائر التركية باللحم المفروم.

طريقة عمل الفطائر التركية باللحم المفرومة

فطيرة اللحم التركية من الأطباق الرائعة ذات الطعم الرائع للغاية، وهي من الأطباق السهل على ربات البيوت إعدادها بكل سهولة وبمكونات غير مكلفة، بخلاف أنها من الوجبات الغنية جداً بالفيتامينات المهمة التي يحتاج لها الجسم، حيث تجمع بين اللحم المفروم والجبن والدقيق وغيرها.

المكونات:

إذا كنتي سيدتي ترغبين في تقديم وصفة جديدة لعائلتك في الغداء أو العشاء، عليكِ أن تتبعي طريقة الفطائر التركية باللحم المفروم، والتي تحتاج إلى المكونات التالية:

2 كأس من الدقيق الأبيض.

كأس حليب دافئ.

ربع كأس زيت.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة خميرة.

رشة ملح.

مكونات حشو اللحم المفروم:

نصف كيلو لحم مفروم.

بصل كبيرة مفرومة ناعم.

فلفل ألوان مقطع مكعبات.

ملعقة زبدة.

ملح.

فلفل أسود.

زنجبيل.

كزبرة ناشفة.

ملعقة كبيرة بابريكا.

بهارات لحم.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

طريقة فطير اللحم المفروم التركية: