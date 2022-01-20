طريقة المكرونة بالبشاميل على أصولها هتطلع معاكي قطعة واحدة ضاع عمرنا واحنا بنعمله غلط

طريقة المكرونة بالبشاميل على أصولها هتطلع معاكي قطعة واحدة المكرونة البشاميل من الاكلات الرائعة معشوقة الكثيرين وخاصةً الأطفال، كما أنها تقدم كأكلة رئيسية بالعديد من المطاعم مع تواجدها بصورة مميزة في أصناف المناسبات والأفراح، هذا ويختلف مذاق المكرونة البشاميل من مكان لآخر، ومن امرأة لأخرى، حيث تقوم كل سيدة بإضافة بعض التكات الخاصة بها وتعطي طعم وشعور مختلف ولذيذ، ولآن الآراء مختلفة عن طريقة تحضير الوصفة جلبنا لكم طريقة سهلة ومميزة، بالمقال التالي تفاصيل الطريقة لعمل المكرونة البشاميل على أصولها.

يتطلب لعمل وصفة المكرونة بالبشاميل بطريقة صحيحة تحضير المقادير الصحيحة للوصفة، حيث تكون المكونات ومقاديرها كالآتي:

مع تحضير نصف كوب من الجبن الرومي المبشور والموتزريلا.

كذلك فيتم تحضير مقدار كيلو لبن، مع بعض الفلفل الألوان المقطع مكعبات وكوب من القشطة.

كما نأتي بـ 4 ملاعق من الزبدة، ومثلهم من الدقيق، مع ملعقتين من الزيت، وملعقة واحدة من النشا.

مع تحضير عدد 1 بصلة متوسطة الحجم مقطعة بشكل مكعبات صغيرة، بالإضافة إلى مقدار ربع كيلو فلفل رومي “ألوان”.

حيث نقوم بتحضير مقدار نصف كيلو من المكرونة الفرن، مع نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

نبدأ بسلق المكرونة مع ملح وخل، وبعد سلقها تُترك جانبًا في مصفاة، وبعد ذلك نقوم بـ تعصيج اللحمة المفرومة بوضع ملعقة من السمن على النار مع البصل والملح ونقوم بتقليبه.

وعند ذبوله نضع بها اللحمة ونقلبها جيدًا ثم نضيف الملح والفلفل الأسود وعند نضجها نقوم بوضع الفلفل الألوان المكعبات ونعود لـ تقليبها لعدة دقائق ثم نطفئ النار ونتركها جانبًا.

ثم نضع قدر على النار ونضيف الزيت والزبدة، ثم نضع النشا والدقيق حتى يصبح اللون ذهبي وعندها نضع اللبن ونستمر بالتقليب.

ثم نضع الملح والفلفل الأسود أثناء التقليب حتى يتجانس القوام عندها نقوم بإبعاده عن النار.

وبعد ذلك نأتي بالصينية ونضع بها مقدار من البشاميل في القاع، وبعدها نضيف مقدار من البشاميل.

ونضعه على المكرونة مع كمية من الجبن المبشور ونمزجهم سويًا.

مع وضع الفلفل والملح، ثم نأخذ نصف كمية المكرونة ونضعها في الصينيةز

وبعدها نضيف اللحمة ونفردها فوقها جيدًا، وبعد ذلك نضع كمية من الجبن مرةً أخرى.

ثم قليل من البشاميل، وبعدها نضع باقي المكرونة، وبعدها نوزع باقي البشاميل على وجه الصينية.