خلطة معجزة لصبغ الشعر الأبيض سريعا تعرفى الآن على اقوي وصفات منزلية لصبغ الشيب

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عمر شويل - جدة تعرفى الآن على وصفات منزلية لصبغ الشعر الأبيض، يحدث تغير لون الشعر من الشعر الأسود إلى اللون الرمادي أو الأبيض في حالات نقص صبغة الميلانين المسؤول عن إعطاء الشعر لونه وذلك بسبب ضعف الخلايا المسؤولة عن إنتاج هذه الصبغة بسبب عوامل السن ونقص الفيتامينات المغذية للشعر.

بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من الشعر الأبيض وتغذية فروة الرأس في هذا المقال.

أوراق الريحان لتغذية الشعر وصفة للشعر الأبيض

يمكن استخدام أوراق الريحان في علاج الشعر الأبيض عن طريق غليها مع ملعقة صغيرة من إكليل الجبل في إثنين كوب من الماء لمدة عشر دقائق، ثم يوضع هذا الخليط فى بخاخ ويرش على الشعر الأبيض ويترك حتى الجفاف، استعملي هذه الوصفة مرة في الأسبوع لضمان إختفاء الشيب نهائيا.

بذور السمسم لعلاج الشعر الأبيض

قومي بنقع 2 ملعقة كبيرة من بذور السمسم في كوب من الماء المغلي واتركيه منقوع لمدة ساعة ثم ضعيها على الشعر وتكرر هذه العملية ثلاث مرات كل أسبوع لتضمني إخفاء الشعر الأبيض كما أن هذه وصفة فعالة في إزالة قشرة فروة الرأس.

صبغ الشعر الأبيض باستخدام الموز

تحتاجين في هذه الوصفة إلى ثمرتين من الموز بالإضافة إلى نصف كوب من زيت الزيتون، اهرسي الموز جيدا ثم اخلطيه مع زيت الزيتون، ضعى هذا الخليط على الشعر لمده ثلث ساعه ثم اغسلى الشعر جيدا ونظفيه بالماء والشامبو المناسب.

صبغه الميرمية للشعر الأبيض

قومي بنقع أربع ملاعق كبيرة من أوراق الميرمية في نصف كوب من الشاي المغلي ثم اخلطي هذا المنقوع مع ثلاث ملاعق من الحناء وملعقة من بودرة القرنفل ويوضع على الشعر لمدة 30 إلى 40 دقيقة مرة كل اسبوعين هذه الوصفة تمنحك لون اسود كما أنها تعمل على زيادة كثافة الشعر وتعطيه لمعان.

صبغة طبيعية لتغطية الشيب باللون الزيتوني

مع تلك لوصفة الساحرة يمكن تغطية الشعر الأبيض تماماً باللون البني الرائع والجذاب، فيعشق الجميع اللون البني سواء الغامق او الغزالي، لذلك نقدم لكي سيدتي اقوي وصفة طبيعية تحضر في دقائق فتابعي معي المكونات والخطوات.

طريقة التحضير

جهزي كوب صغير من العسل الطبيعي وامزجيهم مع كوب ونصف من الخل الأبيض.

ضعي فوقهم نصف معلقة صغيرة من زيت الزيتون وعليهم نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

امزجي جميع المكونات معا جيدا، ثم وزعيه على كامل شعرك.

يفضل أن تتركي الخليط من المساء حتي الصباح ثم يشطف بالماء جيدا، للوصول لنتيجة مبهرة.

وصفة جديدة لصبغ شيب الشعر سريعا

يمكن صبغه الشعر الأبيض وتغطيته تماماً من خلال الشاي الأسود، فقط خذي كمية مناسبة من الشاي الأسود واغليها مع كوبان من الماء واتركيه حتى يبرد، ثم قومي بتوزيعه على كامل الشعر

يغطى الشعر جيدا ويترك اربع ساعات على الأقل ثم يشطف بالماء البارد، احرصي على تكرار تلك العملية مرة كل اسبوع حتى تحصلين على أفضل نتيجه.

وصفة سريعة لصبغ شيب الشعر مع البنجر

مع وصفة البنجر سيصبح شعرك اسود كالليل حيث يحتوي البنجر على اللون العنابي السميك الذي لديه القدرة في تغطية الشعر، فقط ضعي وعاء على النار به 5 اكواب ماء وثلاث حبلت بنجر مقطعة ويترك حتي يغلي ثم يرفع من على النار ويترك قليلا حتي يبرد ثم نغسل به الشعر ويترك حتي يجف ليلة كاملة قبل ان يشطف بالماء البارد.

صبغ الشيب بالون الأصفر مع عصير الليمون

الليمون من الوصفات المذهلة سواء للبشرة أو للشعر، ويساعد بشكل كبير في تغيير لون الشعر الأبيض للون الأصفر، من خلال توزيع كوبان من عصير الليمون على الشعر الأبيض ويتم من بعدها الجلوس في مكان مشمس لمدة نصف ساعة قبل أن يشطف الشعر بالماء البارد، مع المواظبة على تلك الوصفة مرة من كل أسبوع ستحصلين على ثبات اللون الأصفر وتغطية مثالية للشيب.