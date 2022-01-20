أقوى كرياتين بخلطة كريم بانثينول لتنعيم الشعر وفرده وجعله ناعم كالحرير

تعد خلطة كريم بانثينول من الخلطات السحرية التي تعمل على فرد الشعر بشكل ملحوظ، فكثير من الفتيات والسيدات يردن الحصول على شعر ناعم ولامع كالحرير، والشعر من مظاهر الجمال التي تبحث عنها جميع الفتيات، ويعرف عن الشعر بأنه تاج المرأة، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً تتكون هذه الخلطة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل خلطة كريم بانثينول لفرد الشعر في المنزل.

مكونات عمل خلطة كريم بانثينول

تحتوي خلطة كريم بانثينول لفرد الشعر على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

عسل نحل.

كريم بانثينول.

فوطه صغيرة.

زيت زيتون.

ماء مغلي.

زيت لوز.

بونيه.

خطوات الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير خلطة كريم بانثينول لفرد الشعر بشكل فوري هيا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

نقوم بغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر، قبل وضع خلطة الكريم على جميع الشعر. بعد ذلك نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط ملعقة كبيرة من كريم بانثينول وملعقة كبيرة من عسل النحل ونقلبهم جيداً. ثم نقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت اللوز مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع التقليب حتى نحصل على خليط متجانس.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة بسيطة لتطبيق كريم بانثينول لفرد الشعر هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-