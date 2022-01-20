سبحان الله اقوي مشروب خارق لتنظيف القولون من السموم ستخرج الفضلات الكريهة في 3 أيام فقط ويختفى الامساك

من الجدير بالذكر أن الجهاز الهضمي يعتبر من الأجهزة الحساسة للغاية التي تتواجد في الجسم بكل تأكدي حيث يعتبر القولون جزء أساسي منها ورئيسي أيضا من ضمن الوظائف المختلفة التي تتواجد في الجهاز الهضمي والتي تعمل بشكل كبير للغاية على محاربة البكتيريا وتساعد أيضا في التخلص بشكل نهائي من الشوائب المختلفة التي تؤثر بصورة كبيرة للغاية على للقولون كما تعمل أيضا على وجود العديد من الاضطرابات تابعوا معانا.

بذور الشيا والكتان

بذور الشيا والكتان تساعد بصورة كبيرة للغاية في التخلص بشكل نهائي من العديد من التراكمات الموجودة في القولون والتي تساعد في التخلص من جميع الدهون الموجودة في الجسم حيث تحتوي بذور الشيا والكتان على اوميجا ٣ فهو من العناصر الأساسية المهمة بصورة كبيرة للغاية في القضاء على الالتهابات التي تصيب المعدة.

طريقة تحضير المشروب

في البداية يتم إضافة معلقتين من بذور الشيا مع كوب من الماء المغلي..

ثم يتم إضافة ملعقة من العسل مع نصف ملعقة من الحليب السائل .

ثم نترك هذا المشروب لمدة يوم كامل في الثلاجة.

ثم نقوم بتناول هذا المشروب بعد ذلك.

يجب عليكم الاستمرار على هذا المشروب لمدة شهر كامل حتى يساعدك ذلك في تنظيف الأمعاء والقولون تماما.

العصائر بالتفاح والليمون

الطريقة:

يتم خلط كوب من عصير التفاح مع ملعقة كبيرة من عصير الزنجبيل وكوب من الماء الدافئ ثم يجب عليكم وضع هذا الخليط في الخلاط الكهربائي وبعد ذلك نقوم بوضعه على النار مباشرة .

ثم يمكنكم تناول هذا المشروب بعد الغليان.

فهو يعتبر من المشروبات التي تساعد في التخلص تماما من السموم التي تصيب الجسم كما يساعد في عملية الهضم السليم أيضا.