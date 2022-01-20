بدون ماء فكرة عبقرية لسلق الكرنب بسرعة الصاروخ وبدون مجهود هتعملي 5 كرنبات في دقائق

‏الكرنب ‏او كما يسمى في العديد من الثقافات العربية الملفوف يحتاج إلى وقت طويل أثناء إعداد لانه من الأطعمة الرئيسية التي تبذل الأمهات فيها وقتا طويلا حتى تستطيع الوصول إلى الطعام الجميل الذي ‏نتناول المحشي به وفيما يلي سنتحدث عن طريقة إعداد الملفوف بطريقة أسرع وربما يكون هذا الأمر غريبا ولكن بالفعل يمكننا اختصار الكثير من الوقت أثناء إعداد الملفوف حتى نحصل على النتيجة التي ‏نحتاج إليها ولا نستغرق وقتا طويلا أثناء إعداد الملفوف ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقها يمكن من خلالها سلطة الملفوف بطريقة سريعة وتقطيعه أيضا بطريقة سريعة.

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طريقة سلق وأعداد الكرنب بدون ماء وتقطيعه بشكل سريع

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نحاول بقدر الإمكان تقليل الخطوات والوقت الذي نحتاج الى أثناء إعداد الملفوف وفيما يلي سنتحدث عن بعض الخطوات التي تساعدنا في اختصار هذا الوقت وهي خطوات سريعة وفي نفس الوقت تحافظ على طعم الملفوف ونظافته ‏وهذه الخطوات هي:

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أولا نحضر ثمرة كاملة كبيرة نغسلها في الماء ونتخلص من أي أشياء كانت موجودة عليها من الحشرات أو غيرها.

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‏ بعد ذلك تكون اوراق الملفوف مرتب بعضها فوق بعض نزيل جميع هذه الأوراق ولكن وهي لا تزال جافة دون أن نضيف أي ماء.

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‏ بعد ذلك نبدأ في ‏ترتيب الأوراق التي تم تفكيكوها وذلك من خلال وضعها على سطح المستوى ووضع كومات من الورق عليها ‏بعد ذلك

خطوات تقطيع الكرنب بسهولة

يمكن اتباع باقي الخطوات للحصول علي كرنب مظبوط

نحضر سكين حاد ونقوم بفصل اوراق الملفوف بشكل واحد ونقوم ‏بتقطيعها إلى ثلاث قطع متساويه.‏