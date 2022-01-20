وصفة كريم النشا وزيت الزيتون لتفتيح مناطق الجسم الداكنة وتوريدها

الطريقة العجيبة لتفتيح مناطق الجسم مع كريم النشا وزيت الزيتون المذهل في إظهار النتائج، كما ان تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات قيمة لأنها تتكون من مجموعة مكونات طبيعية وآمنة ولا احد يتضرر من استخدامها، ولكن أصحاب البشرة الحساسة يمكن استغنائهم عن مكون الليمون إذا تسبب لهم ضرر، وهناك العديد من الخلطات والوصفات الطبيعية التي لها نتائج مبهرة وكل هذه الوصفات تتطلب المواظبة على الاستخدام وعدم الإهمال، واليوم سوف نعرض على مشاهدينا من خلال هذه المقالة مكونات عمل وصفة كريم النشا وزيت الزيتون وطريقة استخدامه.

مكونات عمل كريم النشا وزيت الزيتون

تعتبر مكونات عمل كريم النشا وزيت الزيتون غير أي مكونات لأن جميعها موجودة في كل منزل وطبيعية فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ( يمكن ثلاث ملاعق ).

2 ملعقة كبيرة من النشا.

كمية من اللبن ( 3 ملاعق كبيرة ).

٣ ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة تحضير الكريم

يتم تحضير هذا الكريم بطريقة لا تصعب على أي فرد سوف نتحدث عليها الآن بالتفصيل وهي كما يلي:

نحضر وعاء نظيف ونضع به اللبن ثم نضع عليه كمية النشا المحددة ونقلبهم جيداً حتى يذوب النشا تماماً. بعد ذلك نضيف عصير الليمون وزيت الزيتون على الخليط السابق ونقلبهم جيداً حتى تتجانس جميع المكونات ويصبح الخليط كريمي. نضع هذا الكريم على المنطقة المراد تفتيحها بعد غسلها جيداً. نترك الكريم على البشرة لمدة نصف ساعة أو أكثر. نفرك هذه الوصفة بليفة خشنة ( إذا وضع على الجسم بالكامل ) واغسله بالماء، ثم نضع الكريم المرطب المفضل لدينا. يجب تكرار الوصفة 3 مرات بالأسبوع على الأقل حتى نحصل على أفضل النتائج.

طريقة تحضير صابونة النشا

تعد مكونات عمل صابونة النشا من أبسط المكونات وأرخصها سوف نتعرف عليه الآن وهي كما يلي:

ملعقة كبيرة من النشا.

فنجان صغير من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

صابونة صغيرة مبشورة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

حبة واحدة من الليمون مبشورة.

نصف كوب من عصير الليمون.

الطريقة