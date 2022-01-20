مشروب النجمات وسر رشاقتهن في حرق دهون البطن والأرداف بدون رجيم ولا حرمان

تخسيس البطن بسرعة يعمل الشاي الأخضر على تخسيس الجسم بشكل أفضل حيث يساعد في زيادة معدل الحرق في الجسم، وتحسين عملية التمثيل الغذائي، كما يعمل على تحسين أداء الغدة الدرقية، وبالتالي يساعد في التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع، ويعمل على التخلص من الفضلات المتراكمة داخل الأمعاء، لأنه يساعد في التخلص من الإمساك الذي يعتبر أحد المشكلات التي تواجه الكثير من الناس، ويمكن إعداد هذا المشروب عن طريق وضع ملعقة صغيرة من النعناع المجفف مع ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر على كوب من الماء المغلي، ويترك على نار هادئة لمدة ثلاث دقائق ثم نرفع المشروب عن النار، ويترك حتى يبرد ثم نقوم بتصفية المشروب، ويتم تناول هذا المشروب ثلاث مرات يومياً لتسريع عملية الحرق.

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تخسيس البطن بسرعة

يساعد هذا المشروب في حرق دهون البطن عن طريق طرد السموم المتراكمة في صورة العرق، حيث يعمل على تحسين أداء الجهاز الهضمي وبالتالي تحسين عملية الهضم و تحسين عملية التمثيل الغذائي في الجسم، التي تساعد في حرق الدهون المتراكمة في منطقه البطن والأرداف، كما يعمل على طرد السموم من الكبد و يساعد في تحسين أداء وظيفه الكبد بشكل فعال، ويمكن إعداد هذا المشروب عن طريق وضع ملعقة صغيرة من البابونج مع ملعقة صغيرة من الروزمارى على كوب من الماء المغلي، ويترك على نار هادئة لمدة خمس دقائق، ثم نقوم برفع المشروب عن النار حتى يبرد ثم نقوم بتصفية المشروب، ويتم تناول هذا المشروب مرتين في اليوم قبل الوجبة بنصف ساعة، حتى تساعد في التخلص من إحساس الجوع.

حرق الدهون بمشروب الكركم

يدخل الكركم في الكثير من الوصفات والخلطات الطبيعية التي تساعد على تخسيس الجسم بصورة الطبيعية، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية للجسم أثناء فقدان الوزن، وذلك لأنه غني بالفيتامينات و الألياف الطبيعية التي تساعد على حرق الدهون بشكل فعال، وكذلك أيضا يحتوي الزنجبيل على مواد غذائية حارقة للدهون تساعد في حرق الدهون بشكل أفضل، ويمكن إعداد هذا المشروب من خلال وضع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم على نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل على كوب من الماء المغلي، ويترك على نار هادئة لمدة ثلاث دقائق، ثم نقوم برفع المشروب عن النار ويترك حتى يبرد تماما، و نقوم بتصفية هذا المشروب ويتم تناول هذا المشروب ثلاث مرات يومياً.

رجيم الثوم والليمون

تختلف طرق إعداد مشروب الثوم والليمون، وهذه الطريقة من أفضل الطرق التي تساعد في التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم بصورة طبيعية، و يمكن إعداد هذه الطريقة من خلال إحضار ثلاث فصوص من الثوم المهروس على ملعقة من عصير الليمون مع كوب من الماء المغلي، وتترك ثلاث دقائق على نار هادئة ثم نقوم برفع المشروب عن النار، ويترك حتى يبرد ثم نقوم بتصفية هذا المشروب ويتم تناول هذا المشروب بعد الوجبة بنصف ساعة لزيادة معدل الحرق في الجسم، ويساعد هذا المشروب على تطهير خلايا الجسم من السموم المتراكمة.