قنبلة بديل الليزر الفازلين لإزالة الشعر نهائيا من الجسم بأكمله

يعتبر إزالة الشعر من الجسم والوجه أمر صعب لكثير من السيدات ويشغل بال البنات لأن إزالة الشعر الزائد في الجسم أمر ضروري للنظافة الشخصية ولكي نحصل على بشرة ناعمة حيث يوجد العديد من الطرق التي نستطيع إزالة الشعر بها مثل الحلاقة أو كريمات إزالة الشعر أو الشمع وكل واحده تستعمل الطريقة التي ترغب بها ويبحث الكثير من النساء عن وصفات طبيعية للتخلص من الشعر الزائد، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة عمل الفازلين لإزالة الشعر نهائيا.

مكونات عمل الفازلين لإزالة الشعر

ملعقة كبيرة من الدقيق

ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة

نصف ملعقة كبيرة من الكركم

نصف ملعقة صغيرة من الفازلين

طريقة تحضير الفازلين لإزالة الشعر

نقوم بخلط الدقيق واللبن البودرة والكركم في وعاء.

ثم نضيف الفازلين ونستمر في الخلط.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط على البشرة في المناطق التي نريد إزالة الشعر منها في اتجاه نمو الشعر.

نترك الخليط حتى يجف لمدة حوالي من خمس إلى عشر دقائق.

بعد أن يجف المعجون نقوم بإزالته في الاتجاه العكسي لنمو الشعر.

ثم نغسل البشرة بالماء الدافئ.

مكونات عمل الفازلين

ملعقة من الفازلين

واحد ملعقة من الخل

1 ملعقة من عصير الليمون

ملعقة من النشا

الملح ملعقة صغيرة

ملعقة من حمص بودرة

طريقة تحضير الفازلين

نحضر وعاء عميق ونضع به الفازلين والملح والنشا والخل وعصير الليمون والحمص البودرة ونخلطهم جيدا حتى يتجانسوا معا.

نحرص على تداخل المكونات مع بعضها حتى نضمن نجاح الخلطة لإزالة الشعر تماما.

بعد ذلك نضع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها لمدة ربع ساعة حتى ينشف الخليط على البشرة ثم نقوم بنزع وجذب الشعر فيخرج من جذوره.

يمكن تكرارها مرتين خلال الشهر الواحد ويعطي الجسم نعومه ولا يسمح بتكوين ونمو الشعر تحت الجلد ما يعرف بجلد الإوزة التي تسبب مظهر غير لائق.

فوائد الفازلين