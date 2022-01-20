أقوي وأرخص كريم كولاجين طبيعي....كريم زبدة الشيا والسكر لنفخ الخدود وشد البشرة وتفتيح الوجه والأماكن الداكنة في الجسم

كريم زبدة الشيا والسكر لنفخ الخدود وشد البشرة، بالرغم من أن بروز الوجه والتي من ضمنها عظمة الوجنتين من ضمن علامات الجمال في عصرنا الحالي إلا أن هناك الكثير من الفتيات التي ترغبن في الحصول على وجه مسمن وخدود كبيرة، لا حاجة لعمل بوتوكوس أو اللجوء لعمليات التجميل، يمكنك الحصول على نفس النتيجة بل أفضل بمكونات طبيعية غير مضرة.

كريم زبدة الشيا والسكر لنفخ الخدود وشد البشرة

هناك الكثير من المعتقدات بأن زبدة الشيا لها تأثير كبير في تسمين الوجه، هناك الكثير من السيدات النحيفات يقمن بتطبيق الوصفة وتجربتهم رائعة.

طريقة تحضير كريم زبدة الشيا لتفتيح الوجه

قومي بمزج كوب من زبدة الشيا مع كوب إلا ربع من السكر.

ظلي في تقليبهم حتى تحصلين على قوام متماسك منهم,

ضعي خليط زبدة الشيا والسكر في الثلاجة حتى يتجمد.

نظفي وجهك أولا باستخدام الماء الساخن.

افردي زبدة الشيا والسكر على وجهك بالكامل.

استخدمي أصابع يدك في تدليك الوجه على شكل دوائر أثناء وضع الخليط.

على شكل دوائر أثناء وضع الخليط. انتظري دقائق وقومي بإزالة الخليط باستخدام الماء الساخن حتى تستطيعين التخلص من أثار زبدة الشيا.

وصفة ماء الورد لشد البشرة ونضارتها

الكثير من الفتيات يقمن باستخدام ماء الورد بعد غسيل الوجه كي يغلق المسام، ولكننا نجهل مدى أهميته في علاج نحافة الوجه وبالأخص الوجنتين.

طريقة وصفه ماء الورد لتفتيح الوجه