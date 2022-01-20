طريقة تحضير السابليه بنكهات متنوعة في المنزل ونفس نتائج الجاهزة

السابليه من أجمل الوصفات التي يتداولها الجميع ويسأل عن مقادير تحضيره مع اقتراب الأعياد والمناسبات، وتعتبر من أبسط وأنجح الوصفات التي يتم تحضيرها في وقت قليلا كما يمكن إعداد العجينة وتركها في الثلاجة لليوم التالي، سنوضح لكم طريقة التحضير بالمنزل بنتائج مضمونة مثل المحلات بالضبط عبر موقعنا في هذا المقال، حيث أن أسعار مرتفعة في المحلات وتزداد أكثر مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

مقادير تحضير السابليه

للحصول على نتائج مثالية عند إعداد السابليه في المنزل لا بد من استخدام نفس الكميات التالية للمقادير بدون أي زيادة أو نقصان، كذلك لا بد أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة، ولا سيما استخدام السكر البودر والمكونات تشتمل التالي

ثلاثة أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة ممتلئة من النشا.

ربع كوب من السكر الناعم المنخول.

ثلاث أرباع كوب زبدة.

نصف كوب من اللوز المطحون ناعم (اختياري).

بيضة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

الحشو

مربى (النوع اختياري).

شوكولاتة (أبيض أو بني).

كراميل.

طريقة تحضير السابليه