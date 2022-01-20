نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير السابليه بنكهات متنوعة في المنزل ونفس نتائج الجاهزة في المقال التالي
السابليه من أجمل الوصفات التي يتداولها الجميع ويسأل عن مقادير تحضيره مع اقتراب الأعياد والمناسبات، وتعتبر من أبسط وأنجح الوصفات التي يتم تحضيرها في وقت قليلا كما يمكن إعداد العجينة وتركها في الثلاجة لليوم التالي، سنوضح لكم طريقة التحضير بالمنزل بنتائج مضمونة مثل المحلات بالضبط عبر موقعنا في هذا المقال، حيث أن أسعار مرتفعة في المحلات وتزداد أكثر مع اقتراب عيد الفطر المبارك.
مقادير تحضير السابليه
للحصول على نتائج مثالية عند إعداد السابليه في المنزل لا بد من استخدام نفس الكميات التالية للمقادير بدون أي زيادة أو نقصان، كذلك لا بد أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة، ولا سيما استخدام السكر البودر والمكونات تشتمل التالي
- ثلاثة أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة ممتلئة من النشا.
- ربع كوب من السكر الناعم المنخول.
- ثلاث أرباع كوب زبدة.
- نصف كوب من اللوز المطحون ناعم (اختياري).
- بيضة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
الحشو
- مربى (النوع اختياري).
- شوكولاتة (أبيض أو بني).
- كراميل.
طريقة تحضير السابليه
- نضع الزبدة في وعاء، ثم ننخل السكر الناعم ونمزجهم بالمضرب اليدوي.
- نضع البيضة والفانيليا علي الخليط ونقلب حتى يصبح الخليط كريمي هش.
- ننخل اللوز المطحون وكمية الدقيق معا، ثم نضيف رشة الملح.
- نمزج الدقيق مع الخليط الهش بالتدريج حتى يختفي الدقيق وتتشكل عجينة.
- عندما تصبح العجينة مفرولة تكون كذلك تماما، ثم نقسمها إلى جزئين.
- الأول يكون بالفانليا، أم الجزء الآخر نضيف له ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.
- ندخل العجينة الثلاجة لمدة ثلث ساعة لتصبح سهلة التشكيل.
- نضع العجينة في منتصف ورقتين نايلون ونفردها بالنشابة.
- تدخل الثلاجة على صينية لمدة ربع ساعة، تكون جهزنا العجينة الأخرى وهكذا.
- نوالي إخراج العجينة من الثلاجة التي وضعت أولا وتاليها الثانية… وهكذا.
- نقطع العجينة بكوب قهوة مدورة أو القطاعات المتوفرة.
- يترك نصف العجين مدور والنصف الآخر مفرغة في المنتصف بقطاعة صغيرة مدورة.
- ثم تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة عشر دقائق.
- تخرج من الفرن وتترك لتبرد ثم توضع ملعقة من الكراميل أو المربي أو الشيكولاتة، ويوضع عليها الجزء المفرغ.
- يمكن تزينها بالمكسرات أو الفورماسيل الملون، كما يمكن تركها بدون مكسرات.
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