نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مكرونة روزيه بالجمبري بالخطوات في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكرونة بالجمبري، عشق الجميع الجمبري أو كما يطلق علية البعض روبيان من المأكولات البحرية الغنية بالفسفور ومفيد جدا يمكن تناوله في اكثر من طبق وبعد بطرق مختلفة، جمبري طاجن، أو مقلى وكرسبي، أو يمكن أضافه إلى طاجن المكرونة، كما يمكن التنوع بتحضير الصوص الخاص بها، مثل الطماطم والريحان، وصوص الأبيض مع الجبن وكريمة الطهي.

مكرونة روزية بالجمبري، طبق جديد نقدمه لكم اليوم بأسهل طريقة وخطوات بسيطة يجب فقط الالتزام بالخطوات تحضير المقادير للحصول على طعم مميز وشهى مثل المحلات، لتجنب الخروج والذهاب إلى المطاعم والحصول على طبق مميز في المنزل.

خطوات عمل مكرونة روزيه بالجمبري

من خلال موقع ثقفني نقدم احدي وصفات الشيف محمد حامد مكرونة بالجمبري، مع المشروم لمن يرغب ويمكن الاستغناء عنها مع صوص الأبيض كما سبق وقدمنا لكم مكرونة بالجمبرى والكريمة بخوات بسيطة.

المقادير مكرونة بالجمبري :-

نصف كيلو جمبري مقشر.

كيس مكرونة فيتوتشيني مسلوقة.

مشروم فريش.

كوب ونصف كريمة طهي.

نصف كوب جبنة بارميزان.

2مكعب زبدة.

فلفل أحمر حار جاف.

صوص المارينارا:

عدد 3 طماطم.

نصف كوب ريحان مفروم.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

بصلة مفرومة.

2ملعقة كبيرة صلصة.

زيت زيتون.

نصف معلقة كبيرة سكر.

معلقة صغيرة ملح.

فلفل أسود.

خطوات تحضير مكرونة الجمبري

بخطوات الشيف محمد حامد من برنامج المطبخ تخضير اشهي وافضل مكرونة بالجمبري.