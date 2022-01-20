طريقة إعداد بسكويت الشاي الاقتصادي الحادق و الحلو في البيت بمكونات بسيطة هش ومقرمش وأحلى من الجاهز

من منا لا يحب بسكويت الشاي ويعشق أكله، بمكونات بسيطة وموجودة في المنزل حضري كمية من بسكويت الشاي الاقتصادي ومغذي ولذيذ لصغارك وعائلتك وقدميه مع الشاي أو الحليب الساخن، ويتوفر البسكويت بنكهات شتى منها المالح ومنها الحلو وبأشكال مختلفة كذلك، واليوم سوف نتحدث عن أبسط طريقة لتحضير بسكويت الشاي المالح والحلو لذيذ وهش مثل الجاهز وأحلى.

بسكويت الشاي المالح

عدد ثلاثة كوب من الدقيق.

نصف كوب جبنة سيدى مبشورة.

ملعقة ملح.

كوب حليب.

نصف كوب زبدة.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

طريقة تحضير بسكويت الشاي المالح

في بولة غويطة نضع الدقيق والملح والبيكنج بودر والزبدة ونخلط جيداً.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الشيدر المبشورة والحليب ونبدأ بالعجن لتختلط المكونات.

نترك العجينة في الثلاجة لمدة ثلاثون دقيقة ثم نخرجها ونبدأ في فردها وتقطيعها كما نريد مثلثات أو مربعات أو دوائر.

في صينية مفروشة ورق زبدة نرص أشكال البسكويت ونضعها في الفرن لمدة ٨ أو ١٠ دقائق ونخرجها.

بعد أن تخرج الصينية نتركها تبرد كليا ثم نبدأ بإزالة البسكويت منها وهو بارد كي لا ينكسر.

نحفظه بعدها في أي علبة مغلقة جيداً.

مكونات بسكويت الشاي الحلو

كوبين من الدقيق.

بيضة.

نصف كوب زبدة لينة.

رشة فانيليا.

نصف كوب سكر مطحون.

ملعقة كبيرة نشا.

رشة من الملح.

ملعقة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير بسكويت الشاي الحلو

بالمضرب الكهربي أو الخلاط نضع الزبدة ومعها السكر ونخلط جيدا حتى يتكون قوام مثل الكريمة.

نضع بعد ذلك رشة الفانيليا والبيضة ونمزج.

في إناء آخر نقوم بخلط الدقيق والبيكنج بودر والنشا والملح.

نضيف إلى هذه المكونات الخليط السائل ونقلب بهدوء.

نضع العجينة ثلاثون دقيقة في الثلاجة.

نخرجها ونقوم بفردها وتشكيلها كما نريد.

نضع الأشكال في صينية وفي الفرن حتى يأخذ لون ويخرج ويزين كما نحب.

من لا يحب كعكات الشاي بل يحب أيضًا تناول الطعام باستخدام مكونات بسيطة من وجبات مطبوخة في المنزل لإعداد عدد كبير من كعكات الشاي الاقتصادية والمغذية واللذيذة لأطفالك وعائلتك مع الشاي أو الحليب الساخن والمالح والحلو كعكات الشاي لذيذة ومقرمشة كما هي جاهزة للاستخدام وأحلى.