نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتبطلي تعمليها.. الزبدة الفلاحي الأصلية في البيت بكيلو حليب فقط بنفس طعم وريحة الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الزبدة الفلاحي نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك الفقرات والتي نخص فيها بالذكر أهم المعلومات عن الوصفة من الزبد الفلاحي والتي يكون من اليسير عملها في البيت بأقل الإمكانات وأبسط المقادير حيث يعد مكون الزبد الفلاحي من أهم وأفضل المقادير الدهنية والتي من السهل تحضيرها منزليا من دون أن تكون هناك حاجة لمكونات غريبة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات توضيح لأهم المكونات الأساسية للوصفة وطريقة تحضيرها بالخطوات للحصول على أفضل نوع من أنواع الزبد الفلاحي الطبيعي.

طريقة عمل الزبدة الفلاحي

من الممكن أن يتم عملها بمنتهى السهولة وبالاستعانة بمكونات ومقادير بسيطة وتعد مثالية للحصول على أفضل نوع زبد فلاحي بأقل وقت وبأبسط المكونات والتي من بينها ما يلي:

مكونات عمل الزبد الفلاحي

الزبد الطبيعي الفلاحي يسهل التحضير السريع له في المنزل من خلال عدة طرق وبمكونات عديدة وكلها من مشتقات الحليب، وتعد الزبد الفلاحي مصدر غني بالطاقة البروتينات لمكون الحليب وكذلك تتوفر فيها أبرز الفيتامينات والأملاح المعدنية، والحديد وعنصر الكالسيوم، ومن خلال المكونات البسيطة القادمة سيكون من السهل على مختلف ربات المنزل القيام بالتحضير للزبد بالمقادير التالية:

زجاجتان من الحليب من النوع الجاموسي وكامل الدسم.

مكعبات من الحليب

وعاء ملائم.

طريقة التحضير لوصفة الزبد الفلاحي

يسهل تحضيرها بالاعتماد على المكونات السابقة والتي لا بد من توفرها للحصول على أفضل مكون زبد فلاحي ولا بد من أن يترك الحليب بالزجاجتين ويكون محكم الغلق ويترك حتى نجد أنه قد قطع وتحول إلى كتل متجبنة من الحليب، وبعد أن يتم تجبن الحليب ينبغي رجه جيدا بداخل الزجاجات، وتعد تلك الخطوة من الخطوات الأساسية لعمل الزبد ومن ثم تتم التصفية الكاملة للكتل المتجبنة ويجب الفصل الجيد تماما عن السوائل وباستمرار تمرير تلك الكتل على الثلج يكون من لسهل الفصل للزبد وكمية الدهون المتوفرة بالحليب وإبعادها عن السوائل، وبعد تشكيل كرات الزبد من الممكن بعد ذلك حفظها بأكياس من البلاستيك بالفريزر، وتعد تلك هي الطريقة الأسهل لتحضير الزبد الفلاحي.