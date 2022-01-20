نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل تتبيلة الفراخ المشوية بالخطوات للغاية بكل أسرارها وتكاتها في المقال التالي
.الفراخ المشوية تعتبر من الأكلات المميزة التي دائما ما ترغب العديد من ربات البيوت من تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من الخارج، كما تعد أيضا من ضمن الأمور الصحية في التغذية حيث الفراخ تعتبر من الوصفات التي لديها العديد من الفوائد المختلفة الصحية كبيرة حيث تعتبر أحدي مصادر البروتين التي يحتاجها الإنسان دائما، كما يحب الإشارة أن جميع المشويات على وجه الخصوص لهم العديد من الفوائد الصحية الكبيرة على الجهاز الهضمي لذلك سوف نطرح عليكم خلال السطور القادمة طريقة تتبيلة الفراخ المشوية، حيث تعد من الأكلات التي يفضلها الجميع وذات مذاق رائع للغاية تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة التحضير بكل سهولة في المنزل
مكوّنات تتبيلة الفراخ المشوية
- أربع قطع أو ثماني قطع متساوية حسب الرغبة
- ملعقة صغيرة بهارات كاري
- بهارات دجاج
- ملعقة صغيرة من الفلفل الكاري
- ربع ملعقة من زنجبيل مطحون جيداً.
- قليل من الهيل المطحون.
- ملعقة صغيرة من الروزماري.
- ملعقة من الكزبرة الناشف..
- مقدار صغير أو رشة من القرفة المطحونة.
- نصف ملعقة من الحجم الكبير جوزة الطيب.
- ليمونة معصورة
- 3 ملاعق من زيت الزيتون.
- ملعقة من ملح طعام
- ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم
- 3 ملاعق كبيرة .
طريقة تحضير الفراخ المشوية بكل سهولة
يمكنكم تحضير الفراخ المشوية بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة الآتية:
- أولاً اغسل الدجاج ونظفه بغسله جيداً بالماء العادي أو البارد وإزالة الجلد عنه ثم تحضيره بعد غسله في وعاء به رشة ملح ، ثم اغسله مرة أخرى بالماء البارد ثم اخلطه بعد الغسيل مع بهارات مختلفة مثل بهارات الدجاج والفلفل الأسود وكمية من الكاري.
- ثم نضع الدجاج في وعاء زجاجي لا يتفاعل مع الحمضيات ونضع الدجاج في الوعاء بزيت الزيتون والخل والليمون والبهارات والفلفل الأسود مع التحريك والخلط جيداً حتى تمتص كل قطعة دجاج هذه المكونات.
- أضيفي صلصة الطماطم أو الصلصة إليها واتركي الوعاء الزجاجي في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.
- بعد خروجهم من الثلاجة ضعي الدجاج المفروم والمتبل في إناء الفرن مع إضافة القليل من الماء الفاتر قبل تسخين الفرن إلى درجة حرارة معتدلة.
- ضعي أولاً الزيت على الدجاج ثم غلفي ورق القصدير جيدًا في المقلاة قبل دخول الفرن وبعد التأكد من إغلاقه ، ضعي المقلاة على درجة حرارة معتدلة لمدة ساعة.
- بعد خروج الدجاج من الفرن قم بطهي الدجاج على الوجه بعد أن ينضج تمامًا.
- قدمي الدجاج ساخناً مع المقبلات الخاصة مثل بابا غنوج أو البطاطس المقلية أو سلطة الخضار الصحية والمزيد حسب الرغبة.
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