عمل تتبيلة الفراخ المشوية بالخطوات للغاية بكل أسرارها وتكاتها

.الفراخ المشوية تعتبر من الأكلات المميزة التي دائما ما ترغب العديد من ربات البيوت من تحضيرها في المنزل بدلا من شرائها من الخارج، كما تعد أيضا من ضمن الأمور الصحية في التغذية حيث الفراخ تعتبر من الوصفات التي لديها العديد من الفوائد المختلفة الصحية كبيرة حيث تعتبر أحدي مصادر البروتين التي يحتاجها الإنسان دائما، كما يحب الإشارة أن جميع المشويات على وجه الخصوص لهم العديد من الفوائد الصحية الكبيرة على الجهاز الهضمي لذلك سوف نطرح عليكم خلال السطور القادمة طريقة تتبيلة الفراخ المشوية، حيث تعد من الأكلات التي يفضلها الجميع وذات مذاق رائع للغاية تابعوا معانا خلال السطور القادمة طريقة التحضير بكل سهولة في المنزل

مكوّنات تتبيلة الفراخ المشوية

أربع قطع أو ثماني قطع متساوية حسب الرغبة

ملعقة صغيرة بهارات كاري

بهارات دجاج

ملعقة صغيرة من الفلفل الكاري

ربع ملعقة من زنجبيل مطحون جيداً.

قليل من الهيل المطحون.

ملعقة صغيرة من الروزماري.

ملعقة من الكزبرة الناشف..

مقدار صغير أو رشة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة من الحجم الكبير جوزة الطيب.

ليمونة معصورة

3 ملاعق من زيت الزيتون.

ملعقة من ملح طعام

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

3 ملاعق كبيرة .

طريقة تحضير الفراخ المشوية بكل سهولة

يمكنكم تحضير الفراخ المشوية بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة الآتية: