أسرار تحضير الأرز البسمتي بالكركم بمذاق رائع مثل المطاعم

يعتبر الأرز البسمتي أو الأصفر كما يطلق عليه هو أحد أصناف الأرز المحببة خاصةً بجانب اللحوم المشوية والدجاج المشوي ويتم تحضيره في المطاعم بشكل متقن ورائع من حيث النكهات المضافة وتجد الأمهات صعوبة بالغة في تحضيره في المنزل بنفس النكهات حيث تعاني الأمهات دائماً من تحضير الأرز ويخرج في النهاية بشكل معجون حيث تعتبر تلك أهم الأسباب التي تواجه الأمهات في تحضير الأرز البسمتي ويتميز بمذاق مختلف عن الأرز العادي نظراً لإضافة توابل الكركم المميزة التي تعطي لون أو رائحه رائعة، حيث انتقل إلينا الأرز البسمتي من المطبخ الخليجي وانتشر سريعاً نظراً لسهولة تحضيره ويخرج في النهاية بشكل مميز عن الأرز التقليدي، وأكثر ما يجذب الأفراد لتحضيره أنه مناسب للأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير الأرز البسمتي

مكونات التحضير:

مقدار نصف كيلو جرام من الأرز البسمتي.

ملعقتين صغيرتين من مسحوق الكركم.

ملعقة كبيرة ونصف ملعقة من الملح.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

فنجان من زيت الذرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

بصلة مفرومة ناعماً.

رشه من بودرة الزنجبيل.

خمس أكواب من الماء.

ملعقة من البهارات المشكلة.

طريقة التحضير: