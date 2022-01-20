نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار تحضير الأرز البسمتي بالكركم بمذاق رائع مثل المطاعم في المقال التالي
يعتبر الأرز البسمتي أو الأصفر كما يطلق عليه هو أحد أصناف الأرز المحببة خاصةً بجانب اللحوم المشوية والدجاج المشوي ويتم تحضيره في المطاعم بشكل متقن ورائع من حيث النكهات المضافة وتجد الأمهات صعوبة بالغة في تحضيره في المنزل بنفس النكهات حيث تعاني الأمهات دائماً من تحضير الأرز ويخرج في النهاية بشكل معجون حيث تعتبر تلك أهم الأسباب التي تواجه الأمهات في تحضير الأرز البسمتي ويتميز بمذاق مختلف عن الأرز العادي نظراً لإضافة توابل الكركم المميزة التي تعطي لون أو رائحه رائعة، حيث انتقل إلينا الأرز البسمتي من المطبخ الخليجي وانتشر سريعاً نظراً لسهولة تحضيره ويخرج في النهاية بشكل مميز عن الأرز التقليدي، وأكثر ما يجذب الأفراد لتحضيره أنه مناسب للأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن وللتعرف على طريقة التحضير يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير الأرز البسمتي
مكونات التحضير:
- مقدار نصف كيلو جرام من الأرز البسمتي.
- ملعقتين صغيرتين من مسحوق الكركم.
- ملعقة كبيرة ونصف ملعقة من الملح.
- ثلاث فصوص من الثوم المفروم.
- فنجان من زيت الذرة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.
- بصلة مفرومة ناعماً.
- رشه من بودرة الزنجبيل.
- خمس أكواب من الماء.
- ملعقة من البهارات المشكلة.
طريقة التحضير:
- كما هو معتاد عند تحضير الأرز ويتم غسله جيداً في البداية ثم وضعه في قدر من الماء الدافئ بضع دقائق.
- نقوم بتحضير الحله مناسبة للأرز ثم يوضع فيها الزيت حتى يسخن ثم إضافة البصل والزنجبيل ونقوم بتقليبهم معاً.
- يتم تصفية الأرز من الماء ثم يوضع الأرز على البصل بعد أن يذبل وتقليبهم معاً ثم وضع مسحوق الكركم ومزجه مع المكونات، ثم إضافة البهارات التي سبق ذكرها بالكامل عند إضافة الكركم ويتم التقليب باستخدام ملعقة من الخشب.
- بعد مزج المكونات بشكل جيد يتم إضافة أكواب الماء المحددة ونترك الماء حتى يغلي مع الأرز لمده بضع دقائق لا تزيد عن 5 دقائق.
- نقوم بوضع الزبدة فوق الأرز ثم نقوم بتخفيف درجه حرارة النار ونجعلها هادئة ووضع غطاء الحله حتى ينضج جيداً ويصبح جاهزاً للتقديم وتفوح رائحة الأرز الشهية.
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