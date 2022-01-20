كيفية عمل صينية العجة الرهيبة فى الفرن لأحلى وجبة عشاء

تعد العجة من الوجبات المحببة لدى الكثيرين، فهى من الوجبات الأساسية على الإفطار أو العشاء وتختلف طرق تقديمها للكثير من الشيفات، وذلك لكى يبتكروا لها طعم جديد ومختلف فى كل مرة فمنها بالبيض والخضار ومنها اللي بالقرنبيط وغيرها الكثير، كما انها تعد وجبة متكاملة العناصر الغذائية تحتوى على البروتينات والنشويات، لذا تحرص الكثير من الأمهات على تقديمها على وجبة الإفطار أو العشاء للإستفادة من فوائدها، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير صينية العجة فى الفرن بالتفصيل.

مكونات صينية العجة فى الفرن

تحتوي صينية العجة فى الفرن على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي:

٦ حبة من البيض.

ملعقة كبيرة من الخل.

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

قرن من الفلفل الرومى كبير مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٣ فص من الثوم المفروم.

فلفل حار حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ حزمة من الشبت مفرومة.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

٢ حزمة من الكزبرة الخضراء مفرومة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل صينية العجة فى الفرن سهلة وبسيطة جداً ومن السهل على أى مبتدئ فى الطبخ انه ينفذها بكل سهولة وهى كالتالي: