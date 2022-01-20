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عمر شويل - جدة الوصفة السحرية للقضاء علي ضيق التنفس وطرد البلغم من الصدر تماما وتنظف الرئة في ٥ أيام - ثقفني
علاج الكحة قد يعاني الكثير منا من الكحة والبلغم على الصدر الغير منتهي إلى جانب وجود الحساسية التي تجعل الكحة مستمرة بشكل دائم لذلك سوف نقوم اليوم بتحضير وصفة هائلة تعمل على تنظيف الرئة من البلغم والتخلص من. الكحة سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.
وصفة تنظيف الرئة
- توجد كثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تنظيف الرئة ولكن هذه الوصفة لها تأثير جبار وسحري يساعد على التخلص من الكحة وبلغم الصدر المتراكم وسوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية :-
- نحتاج إلى ملعقة كبيرة من العسل الأبيض الأصلي.
- وحوالي ٧ملاعق من عصير الليمون كبيرة.
- كما أنه لا بد من إضافة ملعقة كبيرة من زيت الضرو أو زيت المستكة فهو له نتائج فعالة في تنظيف الرئة ومن أفيد الزيت .
وصفة طرد البلغم
من أهم الطرق الخاصة لتنظيف الرئة هي الطرق التالية:
- يجب أن نتخلص من البلغم المتراكم على الصدر حتى نستطيع لتنفس بشكل جيد ويمكن أن نقوم بتحضير الوصفة من خلال الخطوات التالية:-
- نحضر وعاء صغير.
- نضع به ملعقة العسل.
- ثم نضع عليها ملعقة زيت الضرو ونقلبهم جيدا حتى يتم فك العسل.
- نضيف بعد ذلك الليمون ونقلب بصفة مستمرة حتى تتجانس المكونات.
- حيث أنه لا بد أن يتم تناول هذه الوصفة ثلاثة مرات يوميا عن طريق أخذ ملعقة من الخليط قبل كل وجبة بنصف ساعة والملعقة تكون كبيرة.
- كما أنه يمكن أن يتناول الأطفال من هذه الوصفة أيضا عن طريق أخذ ملعقة صغيرة من الخليط ثلاثة مرات يوميا وسوف نلاحظ التخلص من الكحة بسرعة رهيبة وإزالة البلغم وانتعاش الرئة في غضون ٥أيام فقط.
- يمكن أن يعاني الكثير منا من السعال والبلغم اللامتناهي في الصدر ، بالإضافة إلى الحساسية التي تديم السعال ، لذلك سنقوم اليوم بإعداد وصفة رائعة لتطهير الرئتين من البلغم والتخلص منه. ها ما قد عرضناه لكم من خلال هذه المقالة.
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