الوصفة السحرية للقضاء علي ضيق التنفس وطرد البلغم من الصدر تماما وتنظف الرئة في ٥ أيام

علاج الكحة قد يعاني الكثير منا من الكحة والبلغم على الصدر الغير منتهي إلى جانب وجود الحساسية التي تجعل الكحة مستمرة بشكل دائم لذلك سوف نقوم اليوم بتحضير وصفة هائلة تعمل على تنظيف الرئة من البلغم والتخلص من. الكحة سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال.

وصفة تنظيف الرئة

توجد كثير من الوصفات الطبيعية التي تساعد على تنظيف الرئة ولكن هذه الوصفة لها تأثير جبار وسحري يساعد على التخلص من الكحة وبلغم الصدر المتراكم وسوف نوضح مكوناتها من خلال النقاط التالية :-

نحتاج إلى ملعقة كبيرة من العسل الأبيض الأصلي.

وحوالي ٧ملاعق من عصير الليمون كبيرة.

كما أنه لا بد من إضافة ملعقة كبيرة من زيت الضرو أو زيت المستكة فهو له نتائج فعالة في تنظيف الرئة ومن أفيد الزيت .

وصفة طرد البلغم

من أهم الطرق الخاصة لتنظيف الرئة هي الطرق التالية: