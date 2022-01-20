حيلة ذكية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ أكتر من 10 كيلو في دقائق بدون تعب

يسبب الثوم للعديد من الأمهات أزمة كثيرة في الوقت لانه يستغرق وقتا طويلا أثناء إعداد الطعام لذلك تقوم بتجهيز الثوم قبلها بفترة طويلة تقوم بإحضار كميات كبيرة من الثوم إزالة قشورها وبعد ذلك تقوم بتخزين الثوم في الثلاجة ‏وللأسف عندما يتم تخزين الثوم في الثلاجة فإنه يفقد العديد من قيمة غذائية التي يحصل عليها الإنسان يحتاج إلى جسم الإنسان دائما لذلك لا بد من الاحتفاظ بهذه القيمة الغذائية من خلال الاستغناء عن تخزين الثوم داخل المطبخ ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن أن تساعد في تقشير الثوم بشكل سريع دون أن يحتاج إلى اضافة أي مكونات أخرى أو أنه يحتاج إلى تخزين الثوم داخل الثلاجة.

‏الطريقة الأولى التي نقوم من خلالها بتقشير الثوم

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة تقشير الثوم بشكل سريع ودون أن يستقر في أي وقت وهذه الطريقة هي طريقة ازالة قشر الثوم باستخدام البرطمان الزجاجي:

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أولا نحضر برطمان زجاجي كبير يفضل أن يكون هذا البرطمان فارغ تماما ونظيف وكبير إلى حد ما بعد ذلك نضع فصوص الثوم داخل هذا البرطمان ونبدأ في تحريك البرطمان بقوة حتى يتخلص من قشور الثوم جميعها في فترة سريعة.

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‏ عندما نقوم بإخراج الثمن البرطمان الزجاجي نلاحظ أن الثوم اصبح يحتوي على بعض القشور الخفيفة وتم التخلص من باقي القشور تماما.

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طريقة تقشير الثوم بواسطة الماء المغلي

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فيما يلي سنتحدث عن طريقها يمكن من خلال ها استخدام مغلي حتى يستطيع التخلص من قشر الثوم وهذه الطريقة هي:

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