طريقة عمل تشيكن ستربس وسر كرسبي الدجاج المقرمش كنتاكي

طريقة عمل ستربس الدجاج حيث تعتبر الفراخ من أشهر الأطعمة التي قد يأكلها الجميع، صغارا وكبارا، وعادة ما تقوم الأمهات بإعداده بالطريقة التقليدية وهو مسلوق أو مشوي التحضير بعيدًا عن الصلصات وأطعمة المسبك والوصفات البسيطة، سنبين لك كيفية صنع شرائح الدجاج المقرمشة واللذيذة في المنزل ، بدلاً من شرائها في بلد أجنبي بسعر مرتفع، مع ضمان جودة الطعام ونظافته ما عليك سوى اتباع الخطوات أدناه واستخدام المكونات الدقيقة.

مكونات:

صدور دجاج مقطعة الى اصابع

كوب واحد من الدقيق

نصف كوب زبادي او لبن رايب

كوب من الكورن فلكس

2 ملاعق من جبن بارميزان تكون مقطعة إلى شرائح

بيضتان

نصف ملعقة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بابريكا.

توابل حسب الرغبة ملح وفلفل الأسود.

خطوات عملية إنشاء نطاقات المزارع

نبدأ أولاً في تتبيل الفراخ حيث نضع ملح وفلفل الأسود ثم نضعه جانبًا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة على الأقل.

نحضر وعاء منفصل، ثم نقوم بخلط البيض مع رشة ملح وفلفل.

اخلطي رقائق الذرة أو الكورن فلكس والجبن والبصل والبابريكا واللبن والملح والفلفل معًا حتى تصبح المكونات متجانسة ومتداخلة وجاهزة للاستخدام.

توضع قطع الدجاج البيضاء في الدقيق، ثم البيض، ثم رقائق الذرة ومزيج الزبادي، وأخيراً البيض.

نضع الدجاج في الزيت المغلي بعد أن استهلكنا الدجاج كله ونطبخه حتى ينضج.

ضع في اعتبارك أن الزيت يكون ساخنًا أثناء عملية القلي، ونقوم بتقليل الحرارة بعد وضع شرائح لحم الفراخ.

ضع في اعتبارك أن الزيت يكون ساخنًا أثناء عملية القلي، ونقوم بتقليل الحرارة بعد وضع شرائح لحم الفراخ. نقوم بتقديم فراخ ستربس مع السلطات المفضلة لديك.

طريقة عمل دجاج مقرمش

مكونات الدواجن المقرمشة

صدور من الدجاج

رقائق الذرة

1 ملعقة صغيرة مستردة

ملعقة واحدة ليمون

1 ملعقة صغيرة ثوم بودر

1 ملعقة صغيرة عسل

ملح وفلفل

بيضتان

كوبان من الدقيق

زيت للقلي

طريقة تحضير دجاج مقرمش