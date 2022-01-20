طريقة عمل توابل ساندويتشات الحواوشي بالنكهة القوية بمكونات بالمنزل

توابل ساندويتشات الحواوشي ، تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها في المنزل بسيطة للغاية وسهلة ولا تتطلب الكثير من الوقت أو الجهد أثناء تحضيرها كما أنها تضيف النكهة المميزة واللذيذة للحواوش.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل توابل ساندويتشات الحواوشي.

مكونات توابل ساندويتشات الحواوشي

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في معظم البيوت ومكوناتها كالتالي:

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان أو الهيل المطحون.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف معلقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة كزبرة يابسة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة صغيرة من الكبيبة الصيني أو البهار الحلو.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل توابل ساندويتشات الحواوشي وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بطحن جميع المكونات جيدا في مطحنة الخلاط.

ثم تكون التوابل بعد ذلك جاهزة للاستخدام وتكفي لإعداد ١ كيلو من اللحم المفروم وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الوصفات السهلة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل صوص الباربكيو والمستردة وصوص الجبنة الرومي.

طريقة عمل صوص الجبنة الرومي

المكونات:

١٥٠ جرام من الجبنة الرومي المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوب من الحليب.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

نقوم بوضع ملعقة الزبدة في إناء على نار هادئة جدا مع ملعقة الدقيق.

وبعدما يمتزج الدقيق مع الزبدة وقبل أن يتغير لونه علي النار نقوم بإضافة كوب الحليب تدريجيا علي ثلاث مراحل.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الملح.

ثم نقوم بإضافة الجبنة الرومي المبشورة ونستمر في التقليب جيدا حتى تذوب وتجانس جميع المكونات ونغلق النار بعد ذلك.

ويكون بعد ذلك الصوص جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها مع العديد من الأطعمة ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

طريقة التحضير