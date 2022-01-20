معجزة كريم القهوة السحري لشد وتفتيح الوجه والتخلص من التجاعيد

كريم القهوة السحري من الكريمات الطبيعية التي يمكن تحضيرها من خال مكونات متوفرة بكثرة داخل المنزل، كريم طبيعي جداً غير مكون من أي مكون كيميائي، يزيد من جمال البشرة ونضارتها، يحتوي على مكونات تعمل كمقشر طبيعي للبشرة تزيل الجلد الميت وتشد الوجه وتمحي علامات التجاعيد التي تظهر بالوجه مع مرور الوقت، فهو كنز رباني داخل كل بيت يفضل استخدامه بشكل مستمر للحصول على أفضل النتائج، والكثير من النساء والفتيات يرغبن في التمتع ببشرة صافية وبيضاء خالية تماماً من أي عيوب أو مشاكل، ويعد هذا الكريم من أفضل الكريمات التي يمكن استخدامها للبشرة فهو رائع جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لتحضير كريم القهوة السحري لتفتيح الوجه وإزالة التجاعيد.

مكونات عمل كريم القهوة السحري

مكونات الكريم طبيعية 100% وهي كما يلي:ـ

2 ملعقة كبيرة قهوة.

ملعقة كبيرة من مطحون الأرز.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

ماء ساخن حسب الاحتياج.

ملعقة كبيرة جل الألوفيرا .

ملعقة من الحليب السائل.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم القهوة السحري بخطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

في طبق صغير نقوم بمزج ملعقتين القهوة مع ملعقة كبيرة من مطحون الأرز ونقلب المكونات بشكل جيد. ثم نضيف إلي الخليط ملعقة من زيت جوز الهند، وملعقة من الحليب السائل ونضيف جل الألوفيرا. نمزج المكونات مع بعضها البعض ثم نضيف القليل من الماء الساخن حتي نحصل على قوام كريمي. ثم نسكب الخليط في عبوة فارغة ونظيفة، ونحكم إغلاقها جيداً ثم تحفظ في الثلاجة لمدة 5 أيام فقط.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الكريم بطريقة بسيطة هي كما يلي:ـ